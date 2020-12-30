- Алексей Александрович, в прошлом году ваш район по итогам «Рейтинга-76» был отмечен в номинации «Прорыв года». В 2020-м достиг высшего результата – признан лучшим в регионе. Поздравляем!- Спасибо. К этой победе мы долго шли вместе: администрация района, города Гаврилов-Яма, сельских поселений, наши предприятия. Даже в условиях первой волны пандемии, когда было особенно сложно, мы старались повышать показатели работы и прошли год достаточно ровно. Гаврилов-Ямский район был первым в рейтинге по итогам девяти месяцев, стал лидером и по итогам года. Помимо морального стимула мы получаем и грант в размере 20 миллионов рублей, который будет направлен на повышение благополучия жителей, приведение в порядок инфраструктуры.- Каким для вас был уходящий год?- Я считаю, что 2020 год для Гаврилов-Ямского района был непростым, но удачным, хотя поначалу мы, как и другие муниципальные образования, в связи с ограничениями, вызванными пандемией, потеряли часть доходов бюджета.Нужно отметить два крупных объекта, которые мы начали возводить в 2020 году.Первый - Центр дополнительного образования «Лидер». Детские учреждения у нас располагались в приспособленных зданиях, не отвечающих современным требованиям образования, и я обратился к губернатору с просьбой поддержать строительство современного центра. Дмитрий Юрьевич, оценив ситуацию, принял решение, и строительство центра «Лидер» было включено в адресную инвестиционную программу. Для нас задача состояла в том, чтобы приступить к работам как можно быстрее, не дожидаясь финансирования. В короткие сроки была разработана проектно-сметная документация, пройдена государственная экспертиза, прошли конкурсные процедуры. Подрядчик сегодня вышел на объект и сейчас активно ведет его строительство, которое должно завершиться в 2021 году. Сумма контракта составляет 175,5 миллиона рублей.Второй объект - это современный стадион в Гаврилов-Яме. В ходе своего визита к нам губернатор посетил гаврилов-ямскую спортивную школу, в которой занимаются 1600 детей. Там есть современные залы и бассейн, но, как ни странно, в районе остро стоит вопрос нехватки плоскостных спортивных сооружений. У нас была проектно-сметная документация, и губернатор поддержал идею строительства - сделано это будет в рамках соглашения правительства региона с Министерством спорта РФ и Российским футбольным союзом. Изыскав внутренние резервы, мы уже подготовили площадку и рассчитываем на то, что в 2021 году мы приступим к строительству.- Гаврилов-Ям известен тем, что здесь находится один из старейших футбольных стадионов России…- Да, это наша гордость, и по инициативе жителей его привели в порядок за счет средств губернаторского проекта «Решаем вместе!». Но он не соответствует требованиям сегодняшнего дня. Исторический стадион важен для нас как уникальный объект, как память, «визитная карточка» города и точка притяжения, в том числе для туристов. Но тренироваться и соревноваться нашим спортсменам нужно на современных объектах.- Что происходило в районе с точки зрения дорожного строительства?- Мы благодарны правительству Ярославской области за то, что в последние два года Гаврилов-Ямский район стал одним из лидеров по выделению средств на дорожную отрасль - ежегодно примерно 500 миллионов рублей вкладывается в областные, районные и муниципальные дороги. Большая работа проведена по приведению в порядок автодороги от Гаврилов-Яма до федеральной трассы М-8 «Холмогоры», по направлению к Шопше и в районе Заячьего-Холма. В этом году более 360 миллионов рублей направили на то, чтобы сделать дорогу на Пружинино. Главное, что люди уже отмечают: по территории района стало комфортно передвигаться. Это говорят и наши жители, и туристы, и инвесторы, для которых транспортная доступность очень важна.- Как прошла подготовка к отопительному сезону?- Впервые за последние годы удалось вложить значительные средства в модернизацию котельных, причем не только оборудования. Например, в шопшинской котельной заменили и крышу, и окна. Серьезных опасений у нас нет. Район получил паспорт готовности к отопительному сезону.- Для жителей всегда важны вопросы благоустройства их населенных пунктов. Как шла реализация губернаторской программы «Решаем вместе!» в Гаврилов-Ямском районе?- Мы вовремя сдали все объекты этого года (например, хорошую спортплощадку построили в селе Шалаево Шопшинского сельского поселения) и подготовились к выполнению работ в 2021 году - торги уже состоялись, подрядчики определены. Кроме того, благодаря поддержке региона в этом году дополнительно выделены по 10 миллионов рублей городу Гаврилов-Яму и нашим сельским поселениям на благоустройство их первоочередных объектов: в городе это пруд у льнокомбината, а в селе Великом - территория, прилегающая к Черному пруду. По данным объектам сметная документация находится на проверке в государственной экспертизе. Торги будут проведены в начале 2021 года.- В прошлом году Гаврилов-Ямский район получил грант за «Прорыв года-2019». Как тогда вы распределили полученные 10 миллионов рублей?- Мы распределили их между районным центром и сельскими поселениями. Если говорить о сельских поселениях, то за 2,5 миллиона рублей из средств прошлогоднего гранта спортивная площадка создана в Великосельской школе, еще 500 тысяч рублей были направлены в Великом на благоустройство центрального сквера.Шопше были выделены 400 тысяч рублей. Митинское и Заячье-Холмское сельские поселения получили на реализацию своих инициатив по 300 тысяч рублей. Общая суть заключалась в том, что главы поселений и их жители вместе решали, на что направить средства.- Вы стали главой Гаврилов-Ямского района в марте 2019 года. Как сложились взаимоотношения с коллегами, как вам работается с главами поселений?- Радует командная работа. Если вернуться к «Рейтингу-76», то по многим его параметрам невозможно показать хорошие результаты без активной работы на местах, на уровне поселений. Мы очень часто собирались вместе и видим, что именно коллективные действия приносят нам хорошие результаты.Вообще, одна из основных задач главы района состоит именно в том, чтобы выстроить правильные и эффективные взаимоотношения как с вышестоящим, региональным, уровнем власти, так и с главами поселений. Кстати, в качестве депутатов они входят в Собрание представителей Гаврилов-Ямского района, принимающее бюджет района и контролирующее его исполнение, оценивающее мою работу.Именно главы поселений непосредственно взаимодействуют с населением. Если люди не найдут понимания у них, то отправятся к нам. Если не справимся и мы – недовольство пойдет выше. Основная моя функция как управленца - не допускать этого, построив работу так, чтобы вопросы решались на максимально приближенном к жителям уровне – в их поселениях. А это невозможно без постоянной работы с главами администраций и местными депутатами, без поддержки поселений со стороны района.- Каковы ваши планы на следующий год?- У нас есть четкое понимание того, чем мы будем заниматься. В первую очередь это участие в национальных и региональных проектах и программах, которые так нужны людям: это благоустройство придомовых и общественных территорий, а также строительство значимых для населения объектов. Второе - повышение качества дорог. Мы готовимся к строительству дороги в обход Гаврилов-Яма по землям Заячье-Холмского сельского поселения, а также к ремонту дороги от автомобильной дороги М-8 (в районе с. Шопша) до границ Тутаевского района и дороги, идущей от Великого в сторону санаториев «Искра» и «Сосновый бор». Серьезные объемы будут выполнены в Гаврилов- Яме.Разумеется, будут вестись и все необходимые текущие работы, обеспечивающие жизнь района.- Чего вы пожелаете жителям Гаврилов-Ямского района в наступающем году?- В первую очередь я хочу поблагодарить гаврилов-ямцев за активную жизненную позицию. Я поздравляю всех с победой в рейтинге, с наступающими Новым годом и Рождеством, желаю здоровья, благополучия и новых успехов!Справка:«Рейтинг-76» - это разработанная по поручению губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова система оценки деятельности органов местного самоуправления.Рейтинг учитывает ключевые направления социально-экономического развития территорий: развитие экономики, сельского хозяйства, инфраструктуры, социальной сферы, эффективность муниципального управления, а также качество решения вопросов экологии и безопасности.«Рейтинг-76» стимулирует здоровую конкуренцию между муниципальными районами, по его итогам лучшие из них ежегодно получают денежные гранты губернатора на развитие территорий.