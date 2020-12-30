Введение новых нормативов на тепло с января 2021 года перенесли на январь 2022 года.И это очень хорошая новость для жителей малоэтажных домов. Нововведение в первую очередь затронуло бы тех, кто живет в одно- и двухэтажных домах до 1999 года постройки. Стоимость тепла могла возрасти в 1,5 раза.Решение сделать отсрочку принято на уровне Правительства РФ, от Ярославской области в адрес федеральных структур поступило немало обращений, с просьбой отложить введение дифференциации по этажности и году постройки зданий. Отсрочка даст возможность понять, целесообразно ли устанавливать приборы общедомового учета тепловой энергии, чтобы расчеты производились по фактическому потреблению. Собственники квартир должны решать этот вопрос с управляющими компаниями.