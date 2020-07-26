Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 26 июля 2020: 38 заболевших и лишь 9 вылечившихся
Всего заражений: 5835
Всего выздоровлений: 5177
Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Еще 9 жителей Ярославской области вылечились от коронавируса, и это хорошая новость. Плохая в том, что за сутки количество заболевших увеличилось на 38 человек. За все время пандемии, по официальной статистике, от вируса скончались 25 человек.
Сейчас на инфекционные койки госпитализировано 354 пациента: 141 с подтвержденным COVID-19 и 213 с типичной его клиникой. На изоляции 266 ярославцев, на карантине - 1632.
Статистика заболевших по районамФото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 2962;
Рыбинск – 821;
Ярославский МР - 313;
Ростовский МР - 301;
Переславский городской округ - 249;
Гаврилов-Ямский МР – 226;
Тутаевский МР - 193;
Рыбинский МР - 185;
Борисоглебский МР - 123;
Угличский МР - 110;
Большесельский МР - 80;
Некрасовский МР – 77;
Даниловский МР - 57;
Пошехонский МР - 47;
Некоузский МР – 47;
Первомайский МР - 17;
Брейтовский МР – 13;
Мышкинский МР – 8;
Любимский МР - 6.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ярославской области 2020: последние новости»