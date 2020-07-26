2020-07-26T11:44:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 26 июля 2020: 38 заболевших и лишь 9 вылечившихся

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 26 июля
Полина Вачнадзе
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Скриншот Яндекс.СтатистикаСкриншот Яндекс.Статистика
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Всего заражений: 5835

Всего выздоровлений: 5177

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Еще 9 жителей Ярославской области вылечились от коронавируса, и это хорошая новость. Плохая в том, что за сутки количество заболевших увеличилось на 38 человек. За все время пандемии, по официальной статистике, от вируса скончались 25 человек.

Сейчас на инфекционные койки госпитализировано 354 пациента: 141 с подтвержденным COVID-19 и 213 с типичной его клиникой. На изоляции 266 ярославцев, на карантине - 1632.

Статистика заболевших по районам Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районамФото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 2962;

Рыбинск – 821;

Ярославский МР - 313;

Ростовский МР - 301;

Переславский городской округ - 249;

Гаврилов-Ямский МР – 226;

Тутаевский МР - 193;

Рыбинский МР - 185;

Борисоглебский МР - 123;

Угличский МР - 110;

Большесельский МР - 80;

Некрасовский МР – 77;

Даниловский МР - 57;

Пошехонский МР - 47;

Некоузский МР – 47;

Первомайский МР - 17;

Брейтовский МР – 13;

Мышкинский МР – 8;

Любимский МР - 6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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