2020-07-17T15:55:48+03:00
Общество

«Славнефть-ЯНОС» стал лауреатом международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок

Лауреатом 1-й премии конкурса стал и авторский коллектив специалистов ЯНОСа. Он разработал и усовершенствовал уникальную схему производства зимнего дизельного топлива
Поделиться:
«Славнефть-ЯНОС» занимает лидирующие позиции в производстве зимнего дизельного топлива в России«Славнефть-ЯНОС» занимает лидирующие позиции в производстве зимнего дизельного топлива в России
Изменить размер текста:

Международный конкурс научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей, проводился под эгидой Министерства энергетики РФ. Были представлены 198 работ от 86 предприятий и организаций, относящихся к нефтегазовой отрасли, угольной, торфяной, горнодобывающей промышленности, электроэнергетике, возобновляемой и атомной энергетике, трубопроводному транспорту.

ПАО «Славнефть-ЯНОС» представило на конкурс работу «Увеличение выпуска дизельного топлива зимнего направлением балластных фракций помимо депарафинизации». Авторы разработки - ведущие специалисты предприятия. Работа получила высокую экспертную оценку и ранее была запатентована на территории Российской Федерации.

В силу климатических особенностей производство зимнего дизельного топлива (ДТЗ) в России является одной из приоритетных задач. Освоение Арктики и развитие судоходства по Северному морскому пути обусловили потребность в увеличении производства ДТЗ.

Чаще всего ДТЗ выпускают, вовлекая в его производство реактивное топливо или депарафинизируя летнее дизельное топлив для понижения температуры применения.

В ПАО «Славнефть-ЯНОС» была разработана и применена собственная схема производства ДТЗ. Ее особенность - разделение дизтоплива на фракции. Это позволяет при первичной переработке отделить часть топлива, которое уже обладает необходимыми для ДТЗ температурными характеристиками, и направлять на депарафинизацию лишь нуждающуюся в ней часть исходного продукта.

Такая схема позволила увеличить производство ДТЗ на уже имевшихся мощностях, сократить объем используемых ресурсов, существенно снизить текущие и капитальные затраты. Уникальность проекта заключается и в оптимальной интеграции нового процесса в действующую схему производства дизельного топлива на ЯНОСе.

В 2017-2019 годах для увеличения выпуска ДТЗ технология была усовершенствована.

Сейчас, благодаря собственным разработкам, «Славнефть-ЯНОС» занимает лидирующие позиции в производстве зимнего дизельного топлива в России.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сергей Собянин: Экономика столицы после коронавирусных ограничений вернется к нормальному развитию в ближайшие полгода
Мэр Москвы дал эксклюзивное интервью Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM). Сайт kp.ru публикует полную версию второй части беседы [видео, эксклюзив kp.ru]
«Славнефть-ЯНОС» стал лауреатом международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок
Лауреатом 1-й премии конкурса стал и авторский коллектив специалистов ЯНОСа. Он разработал и усовершенствовал уникальную схему производства зимнего дизельного топлива
Сибирское отделение РАН объединит 14 институтов для исследования Арктики
Группа ученых из Российской академии наук планирует изучить экологическую среду российской Арктики, чтобы представить предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для работы промышленных компаний
Новости 24
В Ярославле из окна выпала двухлетняя девочка
Ярославну за отказ убирать улицы города оштрафовали на 150 тысяч рублей
В Рыбинске установят самоходную зенитку «Шилка»
МЧС: гидрологическая ситуация в Ярославской области стабильная
В Ярославле аренда земли под спорткомплексами выросла в 8 раз
Специалисты филиала «Россети Центр» пресекли безучетное энергопотребление в Ярославской области
Житель Рыбинска выращивал около дома коноплю «для себя»
Мэрия Ярославля пересмотрела вопрос переноса остановки на улице Колышкина
Четверо ярославцев подозреваются в незаконном проведении азартных игр
В Рыбинске с перевозчиком троллейбусного маршрута №5 расторгают контракт
В Ярославской области стобалльников на ЕГЭ стало больше
В Ярославле суд приостановил строительство жилых домов на Хуторской
В Ярославской области стали меньше воровать и грабить
Легковушку раздавил Урал: в Ярославской области произошло ДТП с военными грузовиками
Ярославец убил коллегу и угнал его автомобиль
В Ярославской области из-за сильных ливней Угличская ГЭС начала сброс воды
«Продолжаем усиливаться»: в ярославском «Шиннике» четыре новых игрока
В Ярославской области иномарка врезалась в дерево: водитель погиб
В Ярославской области задержали женщин, которые находились в розыске
В Ярославле бывший католический костел выставят на торги
В Рыбинске на мосту через Черемуху из-за дождей провалился тротуар
Ярославцы смогут добраться до Крыма на поезде без пересадок
Первый заместитель мэра Ярославля покидает свой пост
Добрынинский мост в Ярославле останется закрытым
Ярославский «Локомотив» примет участие в предсезонном турнире в Челябинске
Отказался помогать: ярославцы насмерть забили соседа
«Ростелеком» открыл безлимитный доступ к облачному сервису
Работы на Московском проспекте в Ярославле займут два дня