«Славнефть-ЯНОС» стал лауреатом международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок

Международный конкурс научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей, проводился под эгидой Министерства энергетики РФ. Были представлены 198 работ от 86 предприятий и организаций, относящихся к нефтегазовой отрасли, угольной, торфяной, горнодобывающей промышленности, электроэнергетике, возобновляемой и атомной энергетике, трубопроводному транспорту.

ПАО «Славнефть-ЯНОС» представило на конкурс работу «Увеличение выпуска дизельного топлива зимнего направлением балластных фракций помимо депарафинизации». Авторы разработки - ведущие специалисты предприятия. Работа получила высокую экспертную оценку и ранее была запатентована на территории Российской Федерации.

В силу климатических особенностей производство зимнего дизельного топлива (ДТЗ) в России является одной из приоритетных задач. Освоение Арктики и развитие судоходства по Северному морскому пути обусловили потребность в увеличении производства ДТЗ.

Чаще всего ДТЗ выпускают, вовлекая в его производство реактивное топливо или депарафинизируя летнее дизельное топлив для понижения температуры применения.

В ПАО «Славнефть-ЯНОС» была разработана и применена собственная схема производства ДТЗ. Ее особенность - разделение дизтоплива на фракции. Это позволяет при первичной переработке отделить часть топлива, которое уже обладает необходимыми для ДТЗ температурными характеристиками, и направлять на депарафинизацию лишь нуждающуюся в ней часть исходного продукта.

Такая схема позволила увеличить производство ДТЗ на уже имевшихся мощностях, сократить объем используемых ресурсов, существенно снизить текущие и капитальные затраты. Уникальность проекта заключается и в оптимальной интеграции нового процесса в действующую схему производства дизельного топлива на ЯНОСе.

В 2017-2019 годах для увеличения выпуска ДТЗ технология была усовершенствована.

Сейчас, благодаря собственным разработкам, «Славнефть-ЯНОС» занимает лидирующие позиции в производстве зимнего дизельного топлива в России.