2020-07-17T11:37:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 17 июля 2020: заболели 45 ярославцев, выздоровели - 73

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Ярославской области на 17 июля 2020 года
Светлана Крутикова
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За сутки коронавирус диагностировали еще у 45 человек. ФОТО: скриншот Яндекс.СтатистикаЗа сутки коронавирус диагностировали еще у 45 человек. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
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Всего заражений: 5476

Всего выздоровлений: 4733

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки

Кафе и рестораны: принимают посетителей на летних верандах и в залах

Зоопарк: работает

Музеи: открыты территории, разрешены индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп численностью не больше 5 человек

Изоляция для приезжих: нет

За сутки коронавирус диагностировали еще у 45 жителей Ярославской области. Общее число заболевших достигло 5476 человек. Выздоровели и выписались 73 ярославца, количество вылечившихся - 4733.

На стационарном лечении находятся 446 пациентов: 136 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 310 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции остаются 319 человек, на карантине - 1640.

Статистика распространения коронавируса по региону:

Ярославль - 2799;

Рыбинск - 766;

Ростовский МР - 298;

Ярославский МР - 266;

Переславский городской округ - 246;

Гаврилов-Ямский МР - 223;

Рыбинский МР - 164;

Тутаевский МР - 166;

Угличский МР - 100;

Борисоглебский МР - 117;

Некрасовский МР - 76;

Большесельский МР - 76;

Даниловский МР - 52;

Некоузский МР - 44;

Пошехонский МР - 41;

Первомайский МР - 17;

Брейтовский МР - 12;

Мышкинский МР - 7;

Любимский МР - 6.

Выздоровели и выписались 73 ярославца Фото: Правительство Ярославской области

Выздоровели и выписались 73 ярославцаФото: Правительство Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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