Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 17 июля 2020: заболели 45 ярославцев, выздоровели - 73
Всего заражений: 5476
Всего выздоровлений: 4733
Гостиницы: работают на 3/4 загрузки
Кафе и рестораны: принимают посетителей на летних верандах и в залах
Зоопарк: работает
Музеи: открыты территории, разрешены индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп численностью не больше 5 человек
Изоляция для приезжих: нет
За сутки коронавирус диагностировали еще у 45 жителей Ярославской области. Общее число заболевших достигло 5476 человек. Выздоровели и выписались 73 ярославца, количество вылечившихся - 4733.
На стационарном лечении находятся 446 пациентов: 136 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 310 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции остаются 319 человек, на карантине - 1640.
Статистика распространения коронавируса по региону:
Ярославль - 2799;
Рыбинск - 766;
Ростовский МР - 298;
Ярославский МР - 266;
Переславский городской округ - 246;
Гаврилов-Ямский МР - 223;
Рыбинский МР - 164;
Тутаевский МР - 166;
Угличский МР - 100;
Борисоглебский МР - 117;
Некрасовский МР - 76;
Большесельский МР - 76;
Даниловский МР - 52;
Некоузский МР - 44;
Пошехонский МР - 41;
Первомайский МР - 17;
Брейтовский МР - 12;
Мышкинский МР - 7;
Любимский МР - 6.
Выздоровели и выписались 73 ярославцаФото: Правительство Ярославской области
ИСТОЧНИК KP.RU
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