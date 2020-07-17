В реках Ярославской области гибнет рыба

Сообщения о гибели рыбы в реке Вондель поступили от жителей деревни Починки Ярославского района. На место выехала комиссия.

- Произвели забор воды в месте, где первоначально обнаружили погибшую рыбу, и двух точках выше по течению. Акваторию реки и прилегающие к ней территории обследовали на предмет обнаружения загрязнителя, - сообщил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Александр Прибылов.

Специалисты рассматривают две причины, по которым могла погибнуть рыба.

- Первая причина - естественная гибель рыбы, от высоких дневных температур и нехватки кислорода. Вторая причина - искусственный загрязнитель от фермерских хозяйств или предприятий, которые расположены недалеко от реки. Результаты анализов будут готовы в течение двух недель, - пояснил Александр Прибылов.

Оказалось, что рыба гибнет не только в Ярославском районе. Еще один сигнал поступил от жителей Некрасовского района. Мертвую рыбу обнаружили на реке Солонице, которая является объектом федерального экологического контроля. Информацию направили в управление Росприроднадзора.

В региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования отмечают, что подобные явления наблюдались в 2010 году. Тогда из-за жары в нескольких водоемах произошел мор рыбы.