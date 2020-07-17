2020-07-17T09:30:09+03:00
Общество

В реках Ярославской области гибнет рыба

Специалисты выясняют, что могло стать причиной этого явления
Светлана Крутикова
Поделиться:
В ярославских водоемах гибнет рыба. ФОТО: департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской областиВ ярославских водоемах гибнет рыба. ФОТО: департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области
Изменить размер текста:

Сообщения о гибели рыбы в реке Вондель поступили от жителей деревни Починки Ярославского района. На место выехала комиссия.

- Произвели забор воды в месте, где первоначально обнаружили погибшую рыбу, и двух точках выше по течению. Акваторию реки и прилегающие к ней территории обследовали на предмет обнаружения загрязнителя, - сообщил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Александр Прибылов.

Специалисты рассматривают две причины, по которым могла погибнуть рыба.

- Первая причина - естественная гибель рыбы, от высоких дневных температур и нехватки кислорода. Вторая причина - искусственный загрязнитель от фермерских хозяйств или предприятий, которые расположены недалеко от реки. Результаты анализов будут готовы в течение двух недель, - пояснил Александр Прибылов.

Оказалось, что рыба гибнет не только в Ярославском районе. Еще один сигнал поступил от жителей Некрасовского района. Мертвую рыбу обнаружили на реке Солонице, которая является объектом федерального экологического контроля. Информацию направили в управление Росприроднадзора.

В региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования отмечают, что подобные явления наблюдались в 2010 году. Тогда из-за жары в нескольких водоемах произошел мор рыбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сибирское отделение РАН объединит 14 институтов для исследования Арктики
Группа ученых из Российской академии наук планирует изучить экологическую среду российской Арктики, чтобы представить предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для работы промышленных компаний
Новости 24
Житель Рыбинска выращивал около дома коноплю «для себя»
Мэрия Ярославля пересмотрела вопрос переноса остановки на улице Колышкина
Четверо ярославцев подозреваются в незаконном проведении азартных игр
В Рыбинске с перевозчиком троллейбусного маршрута №5 расторгают контракт
В Ярославской области стобалльников на ЕГЭ стало больше
В Ярославле суд приостановил строительство жилых домов на Хуторской
В Ярославской области стали меньше воровать и грабить
Легковушку раздавил Урал: в Ярославской области произошло ДТП с военными грузовиками
Ярославец убил коллегу и угнал его автомобиль
В Ярославской области из-за сильных ливней Угличская ГЭС начала сброс воды
«Продолжаем усиливаться»: в ярославском «Шиннике» четыре новых игрока
В Ярославской области иномарка врезалась в дерево: водитель погиб
В Ярославской области задержали женщин, которые находились в розыске
В Ярославле бывший католический костел выставят на торги
В Рыбинске на мосту через Черемуху из-за дождей провалился тротуар
Ярославцы смогут добраться до Крыма на поезде без пересадок
Первый заместитель мэра Ярославля покидает свой пост
Добрынинский мост в Ярославле останется закрытым
Ярославский «Локомотив» примет участие в предсезонном турнире в Челябинске
Отказался помогать: ярославцы насмерть забили соседа
«Ростелеком» открыл безлимитный доступ к облачному сервису
Работы на Московском проспекте в Ярославле займут два дня