2020-07-16T13:05:06+03:00
Общество

Экс-глава Переславского района выплатит 650 тысяч рублей за повреждение объекта культурного наследия

Бывший чиновник разрешил построить жилой дом на участке в границах селища Клещино
Светлана Крутикова
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Владимир Денисюк разрешил построить жилой дом на участке в границах селища Клещино. ФОТО: департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской областиВладимир Денисюк разрешил построить жилой дом на участке в границах селища Клещино. ФОТО: департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области
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Экс-главе Переславского района Владимиру Денисюку придется выплатить 650 тысяч рублей. Переславский районный суд удовлетворил иск регионального департамента охраны объектов культурного наследия по факту причинения ущерба объекту археологического наследия «Селище Клещино, Х - ХII веков».

- В 2016 году департамент утвердил границы территории объекта археологического наследия «Селище Клещино» и направил администрации Переславского района письменное предупреждение о том, что на конкретных земельных участках в границах территории данного объекта нельзя проводить земляные и строительные работы. Кадастровые номера участков были указаны, - рассказал директор департамента Александр Филяев.

Несмотря на предупреждение, в 2017 году Владимир Денисюк выдал разрешение на строительство жилых домов на участках, расположенных в границах объекта культурного наследия. При этом никакие предварительные спасательные археологические полевые работы не были проведены. В результате во время строительства повредили культурный слой охраняемого объекта.

Напомним, ранее суд приговорил экс-главу Переславского района к 3,5 годам лишения свободы условно. Кроме того, Владимир Денисюк в течение двух не имеет права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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