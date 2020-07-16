2020-07-16T11:42:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 16 июля 2020: выздоровевших в 2,5 раза больше, чем заболевших

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Ярославской области на 16 июля 2020 года
Светлана Крутикова
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COVID-19 заразились еще 44 ярославца. ФОТО: скриншот Яндекс.СтатистикаCOVID-19 заразились еще 44 ярославца. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
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Всего заражений: 5431

Всего выздоровлений: 4660

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки

Кафе и рестораны: принимают посетителей на летних верандах и в залах

Зоопарк: работает

Музеи: открыты территории, разрешены индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп численностью не больше 5 человек

Изоляция для приезжих: нет

С 17 июля объекты культуры возобновляют свою работу. Можно будет вновь посетить Центральный выставочный зал Ярославского областного отделения Союза художников России, экспозиционно-выставочный зал центра имени В.В. Терешковой, музейный комплекс села Вятского. Кроме того, во всех зданиях Ярославского художественного музея открываются постоянные экспозиции и временные выставки.

COVID-19 заразились еще 44 ярославца, общее число заболевших с начала пандемии - 5431. За сутки выписали 116 человек, всего выздоровевших - 4660.

На лечении в больницах находятся 440 пациентов: 127 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 313 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы остаются 305 ярославцев, на карантине после контакта с заразившимися - 1638.

Статистика распространения коронавируса по региону:

Ярославль - 2774;

Рыбинск - 761;

Ростовский МР - 298;

Ярославский МР - 266;

Переславский городской округ - 245;

Гаврилов-Ямский МР - 223;

Рыбинский МР - 164;

Тутаевский МР - 160;

Угличский МР - 97;

Борисоглебский МР - 116;

Некрасовский МР - 76;

Большесельский МР - 74;

Даниловский МР - 52;

Некоузский МР - 44;

Пошехонский МР - 39;

Первомайский МР - 17;

Брейтовский МР - 12;

Мышкинский МР - 7;

Любимский МР - 6.

За сутки выписали 116 человек Фото: Правительство Ярославской области

За сутки выписали 116 человекФото: Правительство Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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