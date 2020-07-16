Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 16 июля 2020: выздоровевших в 2,5 раза больше, чем заболевших
Всего заражений: 5431
Всего выздоровлений: 4660
Гостиницы: работают на 3/4 загрузки
Кафе и рестораны: принимают посетителей на летних верандах и в залах
Зоопарк: работает
Музеи: открыты территории, разрешены индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп численностью не больше 5 человек
Изоляция для приезжих: нет
С 17 июля объекты культуры возобновляют свою работу. Можно будет вновь посетить Центральный выставочный зал Ярославского областного отделения Союза художников России, экспозиционно-выставочный зал центра имени В.В. Терешковой, музейный комплекс села Вятского. Кроме того, во всех зданиях Ярославского художественного музея открываются постоянные экспозиции и временные выставки.
COVID-19 заразились еще 44 ярославца, общее число заболевших с начала пандемии - 5431. За сутки выписали 116 человек, всего выздоровевших - 4660.
На лечении в больницах находятся 440 пациентов: 127 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 313 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы остаются 305 ярославцев, на карантине после контакта с заразившимися - 1638.
Статистика распространения коронавируса по региону:
Ярославль - 2774;
Рыбинск - 761;
Ростовский МР - 298;
Ярославский МР - 266;
Переславский городской округ - 245;
Гаврилов-Ямский МР - 223;
Рыбинский МР - 164;
Тутаевский МР - 160;
Угличский МР - 97;
Борисоглебский МР - 116;
Некрасовский МР - 76;
Большесельский МР - 74;
Даниловский МР - 52;
Некоузский МР - 44;
Пошехонский МР - 39;
Первомайский МР - 17;
Брейтовский МР - 12;
Мышкинский МР - 7;
Любимский МР - 6.
За сутки выписали 116 человекФото: Правительство Ярославской области
ИСТОЧНИК KP.RU
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