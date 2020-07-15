Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 15 июля 2020: выздоровели 108 ярославцев, заболели - 40

Всего заражений: 5387

Всего выздоровлений: 4544

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки

Кафе и рестораны: принимают посетителей на летних верандах и в залах

Зоопарк: работает

Музеи: открыты территории, разрешены индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп численностью не больше 5 человек

Изоляция для приезжих: нет

За сутки выписали еще 108 жителей Ярославской области. Число выздоровевших в регионе достигло 4544 человек. Коронавирус диагностировали у 40 ярославцев, общее количество заразившихся - 5387.

В настоящий момент на лечении в больницах находятся 444 пациента. Их них всего 113 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 331 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции остаются 294 человека, на карантине - 1697.

Статистика распространения COVID-19 по региону:

Ярославль - 2757;

Рыбинск - 754;

Ростовский МР - 297;

Ярославский МР -266;

Переславский городской округ - 245;

Гаврилов-Ямский МР - 223;

Рыбинский МР - 164;

Тутаевский МР - 156;

Угличский МР - 97;

Борисоглебский МР - 109;

Некрасовский МР - 75;

Большесельский МР - 68;

Даниловский МР - 52;

Некоузский МР - 43;

Пошехонский МР - 39;

Первомайский МР - 17;

Брейтовский МР - 12;

Мышкинский МР - 7;

Любимский МР - 6.