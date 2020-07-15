Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 15 июля 2020: выздоровели 108 ярославцев, заболели - 40
Всего заражений: 5387
Всего выздоровлений: 4544
Гостиницы: работают на 3/4 загрузки
Кафе и рестораны: принимают посетителей на летних верандах и в залах
Зоопарк: работает
Музеи: открыты территории, разрешены индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп численностью не больше 5 человек
Изоляция для приезжих: нет
За сутки выписали еще 108 жителей Ярославской области. Число выздоровевших в регионе достигло 4544 человек. Коронавирус диагностировали у 40 ярославцев, общее количество заразившихся - 5387.
В настоящий момент на лечении в больницах находятся 444 пациента. Их них всего 113 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 331 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции остаются 294 человека, на карантине - 1697.
Статистика распространения COVID-19 по региону:
Ярославль - 2757;
Рыбинск - 754;
Ростовский МР - 297;
Ярославский МР -266;
Переславский городской округ - 245;
Гаврилов-Ямский МР - 223;
Рыбинский МР - 164;
Тутаевский МР - 156;
Угличский МР - 97;
Борисоглебский МР - 109;
Некрасовский МР - 75;
Большесельский МР - 68;
Даниловский МР - 52;
Некоузский МР - 43;
Пошехонский МР - 39;
Первомайский МР - 17;
Брейтовский МР - 12;
Мышкинский МР - 7;
Любимский МР - 6.
ИСТОЧНИК KP.RU
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