Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 14 июля 2020: COVID-19 выявили еще у 41 человека
Всего заражений: 5347
Всего выздоровлений: 4436
Гостиницы: работают на 3/4 загрузки
Кафе и рестораны: принимают посетителей на летних верандах и в залах
Зоопарк: работает
Музеи: открыты территории, разрешены индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп численностью не больше 5 человек
Изоляция для приезжих: нет
За сутки COVID-19 диагностировали у 41 жителя Ярославской области. Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии достигло 5347 человек. Вылечились от инфекции еще 99 ярославцев, всего выздоровевших - 4436.
На стационарном лечении находятся 454 пациента: 120 с подтвержденным коронавирусом, 334 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы остаются 319 человек, на карантине после контакта с заразившимися - 1687.
Статистика распространения COVID-19 по Ярославской области:
Ярославль - 2735;
Рыбинск - 754;
Ростовский МР - 297;
Ярославский МР -265;
Переславский городской округ - 245;
Гаврилов-Ямский МР - 223;
Рыбинский МР - 164;
Тутаевский МР - 150;
Борисоглебский МР - 106;
Угличский МР - 97;
Некрасовский МР - 73;
Большесельский МР - 64;
Даниловский МР - 52;
Некоузский МР - 43;
Пошехонский МР - 38;
Первомайский МР - 17;
Брейтовский МР - 12;
Мышкинский МР - 7;
Любимский МР - 5.
На стационарном лечении находятся 454 пациентаФото: Правительство Ярославской области
ИСТОЧНИК KP.RU
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