2020-07-14T11:30:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 14 июля 2020: COVID-19 выявили еще у 41 человека

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Ярославской области на 14 июля 2020 года
Светлана Крутикова
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За сутки выписали 99 человек. ФОТО: скриншот Яндекс.СтатистикаЗа сутки выписали 99 человек. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
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Всего заражений: 5347

Всего выздоровлений: 4436

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки

Кафе и рестораны: принимают посетителей на летних верандах и в залах

Зоопарк: работает

Музеи: открыты территории, разрешены индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп численностью не больше 5 человек

Изоляция для приезжих: нет

За сутки COVID-19 диагностировали у 41 жителя Ярославской области. Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии достигло 5347 человек. Вылечились от инфекции еще 99 ярославцев, всего выздоровевших - 4436.

На стационарном лечении находятся 454 пациента: 120 с подтвержденным коронавирусом, 334 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы остаются 319 человек, на карантине после контакта с заразившимися - 1687.

Статистика распространения COVID-19 по Ярославской области:

Ярославль - 2735;

Рыбинск - 754;

Ростовский МР - 297;

Ярославский МР -265;

Переславский городской округ - 245;

Гаврилов-Ямский МР - 223;

Рыбинский МР - 164;

Тутаевский МР - 150;

Борисоглебский МР - 106;

Угличский МР - 97;

Некрасовский МР - 73;

Большесельский МР - 64;

Даниловский МР - 52;

Некоузский МР - 43;

Пошехонский МР - 38;

Первомайский МР - 17;

Брейтовский МР - 12;

Мышкинский МР - 7;

Любимский МР - 5.

На стационарном лечении находятся 454 пациента Фото: Правительство Ярославской области

На стационарном лечении находятся 454 пациентаФото: Правительство Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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