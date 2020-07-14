2020-07-14T10:28:45+03:00
Общество

На оздоровление Волги в Ярославской области в этом году потратят более 1 миллиарда рублей

Ход выполнения мероприятий программы обсудили на совещании в областном департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов
Мария СОКОЛОВА
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В Ярославской области активно ведутся работы по общероссийской программе "Оздоровление Волги".В Ярославской области активно ведутся работы по общероссийской программе "Оздоровление Волги".Фото: Правительство Ярославской области
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В этом году на реализацию правительством области общероссийского проекта «Оздоровление Волги» из федерального бюджета будет выделено 1,33 миллиарда рублей.

На состоявшемся в региональном департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов совещании было отмечено, что до конца 2020-го планируется завершить работы на очистных сооружениях канализации в Большом Селе, поселках Судоверфь, Каменники, Октябрь, Красный Профинтерн, а также первый этап реконструкции канализационных сетей и очистных сооружений в селе Золоторучье Угличского района.

Кроме того, будут запущены три новых проекта. Это строительство коллектора от деревни Дюдьково Рыбинского района до микрорайона Копаево Рыбинска, строительство очистных сооружений канализации в поселке Тихменево со сроком завершения работ в 2021 году и второй этап реконструкции объекта в Золоторучье. Документация прошла экспертизу, идет подготовка к проведению торгов.

Также завершена разработка проекта реконструкции очистных сооружений канализации в Ярославле, которые входят в число основных загрязнителей реки Волги. Напомним, об их модернизации шла речь в марте во время визита в регион премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

– Проектно-сметная документация уже направлена в Главгосэкспертизу, которая занимается объектами подобной значимости, – сообщила и. о. директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Мария Сачкова. – Ожидается, что итоговое заключение будет получено в конце октября, так как федеральная проверка занимает больше времени, чем региональная. Зарезервированные на модернизацию средства федерального бюджета в размере 1,067 миллиарда рублей будут с 2020 года перенесены на последующие годы. Такая передвижка предоставляется регионам без ущерба для общего плана финансирования программы.

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