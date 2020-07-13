Жительнице Костромской области, убившей своего ребенка, вынесли приговор

20-летняя жительница Буя признана виновной в убийстве своего новорожденного ребенка.

Чудовищная история произошла 30 марта этого года. Девушка решила не прибегать к помощи медиков и родила ребенка дома. Новорожденную девочку обвиняемая несколько раз ударила ножом. От полученных ранений малышка скончалась. Умершего ребенка горе-мать выбросила в полиэтиленовом пакете в мусорный контейнер. Впоследствии тело обнаружили на полигоне бытовых отходов в Галичском районе.

Найти девушку полицейским удалось за два дня. Сначала правоохранители вышли на отца ребенка. Ранее мужчина отбывал наказание, в картотеке ДНК хранились его данные. Через него вышли на подозреваемую. Во время следственных мероприятий девушка рассказала, что отец ребенка бросил ее, а на то, чтобы воспитывать ребенка одной, денег у нее не было.

- Была проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Врачи установили, что в момент совершения преступления девушка в полной мере могла осознавать опасность своих действий, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Костромской области.

Свою вину девушка полностью признала. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года.