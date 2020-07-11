Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 11 июля 2020: за сутки выписали 99 человек

Всего заражений: 5230

Всего выздоровлений: 4313

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки

Кафе и рестораны: принимают посетителей не только на летних верандах, но и в залах

Зоопарк: работает

Музеи: открыты территории, разрешены индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп, не больше 5 человек

Изоляция для приезжих: нет

В Ярославской области еще у 40 человек диагностировали коронавирус. Общее число заболевших с начала пандемии - 5230. За сутки выписали 99 пациентов, число выздоровевших достигло 4313 человек.

На лечении в больницах остаются 429 пациентов. Из них 122 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 307 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы находится 301 ярославец, на карантине после контакта с заболевшими - 1712.

Статистика распространения COVID-19 в регионе:

Ярославль - 2681;

Рыбинск - 749;

Ростовский МР - 289;

Ярославский МР - 256;

Переславский городской округ - 245;

Гаврилов-Ямский МР - 223;

Рыбинский МР - 164;

Тутаевский МР - 124;

Угличский МР - 97;

Борисоглебский МР - 104;

Некрасовский М - 72;

Большесельский МР - 62;

Даниловский МР - 52;

Некоузский МР - 43;

Пошехонский МР - 28;

Первомайский МР - 17;

Брейтовский МР - 12;

Мышкинский МР - 7;

Любимский МР - 5.