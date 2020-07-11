Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 11 июля 2020: за сутки выписали 99 человек
Всего заражений: 5230
Всего выздоровлений: 4313
Гостиницы: работают на 3/4 загрузки
Кафе и рестораны: принимают посетителей не только на летних верандах, но и в залах
Зоопарк: работает
Музеи: открыты территории, разрешены индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп, не больше 5 человек
Изоляция для приезжих: нет
В Ярославской области еще у 40 человек диагностировали коронавирус. Общее число заболевших с начала пандемии - 5230. За сутки выписали 99 пациентов, число выздоровевших достигло 4313 человек.
На лечении в больницах остаются 429 пациентов. Из них 122 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 307 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы находится 301 ярославец, на карантине после контакта с заболевшими - 1712.
Статистика распространения COVID-19 в регионе:
Ярославль - 2681;
Рыбинск - 749;
Ростовский МР - 289;
Ярославский МР - 256;
Переславский городской округ - 245;
Гаврилов-Ямский МР - 223;
Рыбинский МР - 164;
Тутаевский МР - 124;
Угличский МР - 97;
Борисоглебский МР - 104;
Некрасовский М - 72;
Большесельский МР - 62;
Даниловский МР - 52;
Некоузский МР - 43;
Пошехонский МР - 28;
Первомайский МР - 17;
Брейтовский МР - 12;
Мышкинский МР - 7;
Любимский МР - 5.
На лечении в больницах остаются 429 пациентов. ФОТО: группа "Коронавирус. Оперштаб Ярославской области" ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU
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