Более десятка сотрудников сети книжных магазинов Ярославля в один день остались без работы. Продавец, работавшая в одном из них, рассказала, как коллективу сообщили о том, что выплачивать заработную плату нечем, и как отреагировали люди, многие из которых посвятили этой работе долгие годы. Опасаясь, что потом у нее могут возникнуть проблемы с трудоустройством, женщина попросила не указывать ее имени.

- Сколько лет вы проработали в книжном магазине?

- Около 20 лет, продавцом. И до недавнего времени все было спокойно и стабильно, однако этот год внес свои коррективы. В один миг я и многие другие сотрудники остались без работы.

- Когда и как вам объявили о том, что в ваших услугах больше не нуждаются?

- Сначала нам всем просто позвонили по телефону, а затем все же провели общее собрание, на котором руководство объявило о своем решении. Шестого апреля нам в ультимативной форме сообщили, что все работники должны уволиться по собственному желанию. Начальник так и сказал: «Денег на зарплату нет, пусть платит государство».

- Какую причину в заявлении об увольнении указали вы и ваши коллеги?

- Все написали заявление по собственному желанию без указания причин. В нашем магазине уволились десять сотрудников - все продавцы и бухгалтер.

- Как отреагировали ваши коллеги на случившееся?

- Реакция, конечно, у большинства была бурной. Каждому обидно, что в такой тяжелой ситуации нас бросили на произвол судьбы. Полное разочарование. Руководитель поступил эгоистично. Некоторые отнеслись к этому более спокойно, потому что у них есть родители-пенсионеры, живущие вместе с ними, которые могут материально помочь, и не только. Не паниковали женщины замужние, у которых работающими остались супруги. Тяжелее всего пришлось одиноким мамам с детьми, им стало финансово сложно жить.

- Что вам сказали по поводу того, как сложится ситуация после пандемии? Примут ли работников обратно?

- Пообещали, что после того, как вся эта ситуация поуляжется, сотрудников ждут обратно, за всеми останутся их рабочие места. Но предупредили, что заработная плата будет меньше, никаких премий и других надбавок, так как организации предстоит долго восстанавливаться.

- Думали ли вы о том, чтобы встать на биржу труда или может быть уже встали?

- Я встала на биржу и уже через две недели получила первую выплату. Мои коллеги также встали на биржу, так как новую работу не найти. Неизвестно почему, выплаты были у всех разные.

- Каковы ваши эмоции и отношение к произошедшему? Считаете ли вы, что работодатель поступил неправильно, или другого выхода не было?

- Я расстроилась, что пришлось уволиться. Я думала, что работодатель нас не бросит, заплатит хотя бы минимальную зарплату. Было очень неожиданно и неприятно оказаться безработной. Это во многом разрушило планы: на лето, на отдых, на крупные покупки. Для работодателя мы делали все и работали без выходных, без отпуска, когда это требовалось. Трудились по 12-14 часов, когда нужно было принять товар. Делали все для увеличения прибыли магазина. Когда наш начальник начинал этот бизнес, у него ничего не было, рядом находились только мы, сотрудники. За эти годы он приобрел недвижимость в Сочи, в Москве, и, конечно, в Ярославле. Я ни в коем случае не считаю чужие деньги, но сказать, что он не в состоянии выплатить даже минимальную зарплату - это подло по отношению к не чужим ему людям.