Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 10 июля 2020: выздоровели 74 человека, заразились - 43

Всего заражений: 5190

Всего выздоровлений: 4214

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Музеи: открыты территории, разрешены индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп, не больше 5 человек

Изоляция для приезжих: нет

Еще 74 жителя Ярославской области вылечились от коронавируса. Количество заболевших COVID-19 в регионе увеличилось на 43 человека. Общее число заразившихся с начала пандемии - 5190, выздоровевших - 4214.

На лечении в больницах находятся 436 пациентов: 110 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 326 - с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции остаются 293 человека, на карантине - 1682.

Статистика распространения коронавируса по региону:

Ярославль - 2673;

Рыбинск - 744;

Ростовский МР - 289;

Ярославский МР -256;

Переславский городской округ - 241;

Гаврилов-Ямский МР - 220;

Рыбинский МР - 164;

Тутаевский МР - 116;

Угличский МР - 97;

Борисоглебский МР - 96;

Некрасовский МР - 70;

Большесельский МР - 62;

Даниловский МР - 52;

Некоузский МР - 43;

Пошехонский МР - 26;

Первомайский МР - 17;

Брейтовский МР - 12;

Мышкинский МР - 7;

Любимский МР - 5.