Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 10 июля 2020: выздоровели 74 человека, заразились - 43
Всего заражений: 5190
Всего выздоровлений: 4214
Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Музеи: открыты территории, разрешены индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп, не больше 5 человек
Изоляция для приезжих: нет
Еще 74 жителя Ярославской области вылечились от коронавируса. Количество заболевших COVID-19 в регионе увеличилось на 43 человека. Общее число заразившихся с начала пандемии - 5190, выздоровевших - 4214.
На лечении в больницах находятся 436 пациентов: 110 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 326 - с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции остаются 293 человека, на карантине - 1682.
Статистика распространения коронавируса по региону:
Ярославль - 2673;
Рыбинск - 744;
Ростовский МР - 289;
Ярославский МР -256;
Переславский городской округ - 241;
Гаврилов-Ямский МР - 220;
Рыбинский МР - 164;
Тутаевский МР - 116;
Угличский МР - 97;
Борисоглебский МР - 96;
Некрасовский МР - 70;
Большесельский МР - 62;
Даниловский МР - 52;
Некоузский МР - 43;
Пошехонский МР - 26;
Первомайский МР - 17;
Брейтовский МР - 12;
Мышкинский МР - 7;
Любимский МР - 5.
Выздоровели 74 человека. ФОТО: группа "Коронавирус. Оперштаб Ярославской области" ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU
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