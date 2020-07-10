2020-07-10T13:12:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 10 июля 2020: выздоровели 74 человека, заразились - 43

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 10 июля 2020 года
Светлана Крутикова
Поделиться:
COVID-19 заболели еще 43 ярославца. ФОТО: скриншот Яндекс.СтатистикаCOVID-19 заболели еще 43 ярославца. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Изменить размер текста:

Всего заражений: 5190

Всего выздоровлений: 4214

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Музеи: открыты территории, разрешены индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп, не больше 5 человек

Изоляция для приезжих: нет

Еще 74 жителя Ярославской области вылечились от коронавируса. Количество заболевших COVID-19 в регионе увеличилось на 43 человека. Общее число заразившихся с начала пандемии - 5190, выздоровевших - 4214.

На лечении в больницах находятся 436 пациентов: 110 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 326 - с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции остаются 293 человека, на карантине - 1682.

Статистика распространения коронавируса по региону:

Ярославль - 2673;

Рыбинск - 744;

Ростовский МР - 289;

Ярославский МР -256;

Переславский городской округ - 241;

Гаврилов-Ямский МР - 220;

Рыбинский МР - 164;

Тутаевский МР - 116;

Угличский МР - 97;

Борисоглебский МР - 96;

Некрасовский МР - 70;

Большесельский МР - 62;

Даниловский МР - 52;

Некоузский МР - 43;

Пошехонский МР - 26;

Первомайский МР - 17;

Брейтовский МР - 12;

Мышкинский МР - 7;

Любимский МР - 5.

Выздоровели 74 человека. ФОТО: группа "Коронавирус. Оперштаб Ярославской области" ВКонтакте

Выздоровели 74 человека. ФОТО: группа "Коронавирус. Оперштаб Ярославской области" ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ярославской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ярославле водитель не пропустил машину скорой помощи
Из Москвы до Ярославля будет ходить скоростной поезд «Ласточка»
Ярославец украл из квартиры пенсионерки 150 тысяч рублей
В ярославской больнице №2 назначен новый главный врач
Акция «Бессмертный полк» в Рыбинске: как принять участие и где пройдет
Ребенок звал маму: в Ярославском районе загорелся жилой дом
Детский омбудсмен Ярославской области проверил оздоровительные лагеря
Ярославским предпринимателям выделили «SOS-пакет»
Житель Ярославской области построил баню из незаконно спиленных деревьев
Ярославцы жалуются на цвет горячей воды из-под крана
В Ярославской области мертвых кур раскидало по дороге
В Ярославле начали ремонтировать улицу Карабулина
18 реанимобилей, 5 автобусов передали учреждениям Ярославской области. Кто их получит?
В Ярославской области уже год ищут пропавшую женщину со звездой на плече
Деньги на воде: в Ярославле будут судить продавцов бесполезных фильтров
Прусовские карьеры в Ярославле стали «ЯрБайкалом»
В Любимской ЦРБ врачи-специалисты возобновили прием пациентов
Ярославские приставы арестовали 15 машин за долг в 52 миллиона рублей
В ярославском «Буревестнике» появился новый игрок
Жителя Ярославской области будут судить за смертельное ДТП
В Ярославле разыскали пропавшего подростка
Ущерб от загрязнения Волги в Ярославле нефтепродуктами составил более 300 тысяч рублей
В Ярославле приступили к сносу недостроенной детской поликлиники
Ярославцу понравилась чужая машина, и он увез ее на эвакуаторе
«Обвалившаяся штукатурка, разбитые плитки»: в Ярославле осыпается здание перинатального центра
В Ярославской области подорожали мука и крупы