Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 9 июля 2020: 99 ярославцев вылечились, 41 - заболел
Всего заражений: 5147
Всего выздоровлений: 4140
Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Музеи: открыты территории, разрешены индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп, не больше 5 человек
Изоляция для приезжих: нет
В Ярославской области еще 99 местных жителей вылечились от коронавирусной инфекции, 41 подхватил вирус.
Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составило 5147 человек, вылечившихся – 4140.
Уже работают три детских лагеря отдыха, в ближайшее время откроются еще 17. Лагеря дневного пребывания начнут работать с 20 июля.
Скриншот Яндекс.Статистика
Сейчас на госпитализации находятся 444 пациента: 113 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 331 - с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции - 268 ярославцев, на карантине - 1662.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль – 2659;
Рыбинск – 732;
Ростовский МР – 286;
Ярославский МР – 245;
Переславский городской округ – 241;
Гаврилов-Ямский МР – 220;
Рыбинский МР – 164;
Тутаевский МР – 116;
Угличский МР – 94;
Борисоглебский МР – 96;
Некрасовский МР – 70;
Большесельский МР – 62;
Даниловский МР – 52;
Некоузский МР – 43;
Пошехонский МР – 26;
Первомайский МР – 17;
Брейтовский МР – 12;
Мышкинский МР – 7;
Любимский МР – 5.
Вылечились 99 жителей областиФото: Правительство Ярославской области
ИСТОЧНИК KP.RU
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