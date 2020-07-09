Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 9 июля 2020: 99 ярославцев вылечились, 41 - заболел

Всего заражений: 5147

Всего выздоровлений: 4140

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Музеи: открыты территории, разрешены индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп, не больше 5 человек

Изоляция для приезжих: нет

В Ярославской области еще 99 местных жителей вылечились от коронавирусной инфекции, 41 подхватил вирус.

Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составило 5147 человек, вылечившихся – 4140.

Уже работают три детских лагеря отдыха, в ближайшее время откроются еще 17. Лагеря дневного пребывания начнут работать с 20 июля.

Скриншот Яндекс.Статистика

Сейчас на госпитализации находятся 444 пациента: 113 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 331 - с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции - 268 ярославцев, на карантине - 1662.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль – 2659;

Рыбинск – 732;

Ростовский МР – 286;

Ярославский МР – 245;

Переславский городской округ – 241;

Гаврилов-Ямский МР – 220;

Рыбинский МР – 164;

Тутаевский МР – 116;

Угличский МР – 94;

Борисоглебский МР – 96;

Некрасовский МР – 70;

Большесельский МР – 62;

Даниловский МР – 52;

Некоузский МР – 43;

Пошехонский МР – 26;

Первомайский МР – 17;

Брейтовский МР – 12;

Мышкинский МР – 7;

Любимский МР – 5.