Ярославская область вошла в число регионов, где так и не установили зоны затопления

В Ярославском регионе насчитывается 134 зоны затопления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росводресурсы определили передовые и отстающие регионы страны по установлению зон затопления. В России определно 8 тысяч таких зон, но в ведомство на согласование поступило меньше 5 тысяч. При этом некоторые регионы, в том числе и Ярославская область, до сих пор не приступили к работам по установление границ таких территорий.

В Ярославском регионе насчитывается 134 зоны затопления, но ни одна из них, по данным Росводресурсов, так и не была внесена в реестр. А, как известно ярославцам, топит наш регион с незавидной регулярностью. Не приступили к работе в Амурской и Кемеровской областях, Тыве, Еврейской автономной области, а также в Ингушетии.

В передовиках значатся Ставропольский край, Карачаево-Черкесская республика, Татарстан, Севастополь, Тверская и Ивановская области, Ямало-Ненецкий АО.

Данную работу Росводресурсы ведут для того, чтобы предотвратить угрозы жизни людей во время наводнений и паводков.

- Часто застройка на берегах идет без учета природных зон затопления. Покупая участок, люди должны осознавать риски, что их дом или постройки могут быть затоплены. А в случае, если постройки оказались в таких зонах, необходимо проводить защитные мероприятия – создавать дамбы, искусственно повышать территории до незатопляемых отметок, увеличивать пропускную способность русел рек, - пояснил руководитель ведомства Дмитрий Кириллов.

К зонам затопления относятся те территории, которые прилегают к рекам и водоемам и затапливаются при половодьях и паводках не реже одного раза в 100 лет. Особого внимания требует учет территорий у водохранилищ.