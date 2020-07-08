2020-07-08T10:55:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 8 июля 2020: за сутки вылечился 121 ярославец

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 8 июля 2020 года
Полина Вачнадзе
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Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 8 июля 2020 года. Скриншот Яндекс.СтатистикаРассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 8 июля 2020 года. Скриншот Яндекс.Статистика
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Всего заражений: 5106

Всего выздоровлений: 4041

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Музеи: открыты территории, разрешены индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп, не больше 5 человек

Изоляция для приезжих: нет

В Ярославской области за сутки от коронавируса вылечился 121 человек, диагноз поставлен еще 37 ярославцам.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в регионе подхватили 5106 человек, вылечился 4041 житель области.

Информация будет обновляться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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