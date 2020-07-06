О северном шелке замолвите слово

Не зря лен так и называют - наш северный шелк. Рассказывать о преимуществах льняного волокна, о практичности, эстетичности и пользе для здоровья человека льняных тканей можно долго, поэтому остановимся на конкретных цифрах и фактах. А именно: представим наглядную картину состояния льноводства в Ярославской области в прошлом и сегодня.

Родина «затрапезы»

Ярославские промышленники прошлых веков прославились на весь мир, в том числе благодаря льну, который в наших краях не только издавна выращивали, но и перерабатывали полным циклом.

В первой четверти XVIII века Ярославль становился одним из центров промышленности. Для этого было все необходимое: капиталы, накопленные ярославскими купцами, рабочая сила в достатке, выгодное географическое положение и устоявшиеся торговые связи. В городе началось строительство частных мануфактур. Немало этому способствовал и государственный интерес: Петр I стремился сделать Ярославль крупным промышленным центром.

Одним из первых ярославцев, решивших заняться мануфактурным производством, был Максим Семенович Затрапезнов, дело которого продолжили его сыновья и внуки. Это был широко известный в Ярославле купец, человек богатый, владевший в городе несколькими домами и лавками. Петр I, бывая в Ярославле, познакомился с этой семьей. Он увидел предприимчивых, добросовестных людей, способных принести прибыль государству. Так в 1722 году по его указу была основана Льноткацкая мануфактура купца Затрапезнова.

На мануфактуре изготовлялись полотняные скатерти и салфетки, штофы (вид плотной ткани для обивки мебели и стен), разные виды полотна, в том числе камчатное белье с различными узорами, цветами, гербами. Яркий и сложный рисунок, прочность материи, замечательная ее выработка, без видимых узлов на изнаночной стороне, способствовали постоянному росту спроса на эту продукцию не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.

Искушенные в различных полотнах английские купцы охотно покупали продукцию Ярославской мануфактуры оптом, а затем, проштамповав ее «made in England», продавали ее на всей территории России и за ее пределами под видом английской.

Особой славой пользовалась так называемая пестрядь (затрапеза) - бело-голубая полосатая ткань, названная так, вероятно, по имени владельца мануфактуры, который явился и ее изобретателем. Это было первым опытом в российской промышленности ответа на массовый спрос населения по выпуску ширпотреба. Эта ткань шла и для пошива различного домашнего платья. Кстати, именно отсюда появились выражения, ставшие впоследствии крылатыми: «затрапезное платье», «затрапезный вид», что означало слишком простой, дешевый вид одежды, платья. Затрапеза шла не только на шитье одежды, но и на тюфяки и прочие нужды населения.

Так выглядит трепаный ленФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Локаловские ткани

Одно из исторических центров ярославского промышленного льноводства - село Великое Гаврилов-Ямского района. В середине XIX века Великое стало крупнейшим фабричным селом Ярославской губернии, прославилось на всю Россию как центр крестьянской льняной промышленности. Это действительно родина знаменитого ярославского полотна - гордости отечественного льняного производства. Своей славе Великое обязано Ефиму Степановичу Карновичу - дворянину, корреспонденту Учетного комитета Министерства государственных имуществ, преподавателю и бессменному секретарю Ярославского сельскохозяйственного имущества, а также великосельскому купцу - разбогатевшему крестьянину Алексею Васильевичу Локалову.

В начале XIX века Ефим Карнович поселился в родовом имении Пятницкая гора, что рядом с Великим. Приехав в имение, Ефим Степанович энергично занялся льноводством и усовершенствованием способов обработки льняной соломки и волокна, пропагандой новых систем землепользования. Выписав из-за границы мастеров для обработки и отбелки льна, он в короткое время достиг блестящих успехов, за которые был высочайше награжден бриллиантовым перстнем. А хозяйство его сделалось настолько известным, что о нем упоминали даже иностранные писатели. Великосельский помещик добился высочайшего повеления об устройстве в Великом постоянных выставок для льна и изделий из него, сельскохозяйственных орудий, продуктов огородничества и садоводства. Премьера мастерства и крестьянской мудрости состоялась в 1844 году. Она была приурочена к ежегодной осенней ярмарке. Это была первая в России комплексная сельскохозяйственная выставка.

В шестидесятых годах XIX века бывший крепостной крестьянин Локалов прочно встал на ноги благодаря здоровой народной смекалке и выгодному торговому промыслу. А именно: Алексей Локалов, как и многие великосельские торговцы, поставлял в больших объемах лен к Архангельскому порту - для вывоза за границу. После отмены крепостного права в 1861 году Локалов выкупил участок земли у села Гаврилов-Ям. Он основал там небольшую фабрику ручного ткачества, а также отбельное производство, на котором отбеливалось полотно, выработанное на фабрике и полученное от ткачей-надомников. В 1872 году Алексей Локалов открыл там же льнопрядильную фабрику, ставшую впоследствии льнокомбинатом, одним из крупнейших в стране. Вокруг него и вырос Гаврилов-Ям как город.

Возрождение и развитие

О расцвете производства и переработки льна во времена СССР в Ярославской области рассказывать не будем - многие помнят это и так. Обратимся к нашему времени, когда возрождение отрасли становится делом государственным. Необходимость развития льняной отрасли подчеркнул Президент РФ Владимир Путин, который в июне 2020 года поручил профильным ведомствам не просто обеспечить выполнение комплексной программы по льняному производству на пять лет, но и предусмотреть увеличение финансирования по этому направлению. Главная задача - сформировать конкурентоспособную, экологичную, современную новую отрасль.

- Ярославская область в этом вопросе - в тренде. Благодаря государственной поддержке и непосредственному участию губернатора региона Дмитрия Миронова мы начали возрождать льноводство, - подчеркнул заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов. - В прошлом году впервые за 10 лет посевные площади льна-долгунца в регионе увеличились. Посевная площадь составила 3017 гектаров. Суммарная мощность переработки льнотресты на волокно действующих льнозаводов за 2019 год достигла около 7,4 тысячи тонн.

В 2020-м льном засеяно более 3,4 тысячи гектаров, это выше прошлогоднего показателя на 13%. Собрать льноволокна планируется не ниже 2,32 тысячи тонн. В работу по выращиванию этой культуры включаются все новые районы нашей области.

Этим летом лен начали выращивать в Первомайском районе - здесь ООО «Пречистенский» реализует инвестиционный проект по семеноводству, выращиванию волокнистых прядильных культур и их переработке. Сейчас засеяно 100 гектаров, в дальнейшем предусмотрено увеличение площадей в 10 раз. На первом этапе здесь будет производиться льноволокно, затем планируется наладить глубокую переработку льна. Длинные волокна будут экспортировать в Китай, а короткие подготавливать для текстильного производства. Также основные площади, занятые льном-долгунцом, сосредоточены в Мышкинском, Некоузском, Большесельском, Даниловском, Некрасовском и Пошехонском районах. В этом году засеяли льном посевные площади, помимо «Пречистенского», еще 6 льносеющих льнозаводов: ОАО «Середской льнозавод», сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Нива», СПК «Мерга», ООО «Новоберезки», ОАО «Лен», ООО «Лен Групп». Сейчас рассматриваются перспективы строительства в регионе завода по глубокой переработке льна, решается вопрос по привлечению инвесторов.

В 2020 году на поддержку льноводства в Ярославской области выделено более 35 миллионов рублей. Предоставляются субсидии на производство собственных кондиционных семян льна, а также субсидии на производство льноволокна. Компенсируется и часть затрат на техническое и технологическое обновление льнопроизводящих предприятий, на приобретение сельскохозяйственного оборудования. Словом, работа ведется серьезная, и есть надежда, что былая всемирная слава настоящего ярославского полотна вновь к нам вернется.