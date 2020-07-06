2020-07-06T18:00:04+03:00
Общество

Ярославские гостиницы приняли первых туристов в сезоне

Приехали гости из Москвы, Магадана, Самары, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Казани и других городов
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области 4 июля гостиницы приняли первых в этом сезоне туристовВ Ярославской области 4 июля гостиницы приняли первых в этом сезоне туристовФото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области 4 июля гостиницы приняли первых в этом сезоне туристов. В регионе возобновили работу восемь туристско-информационных центров, которые находятся в Ярославле, Рыбинске, Ростове, Переславле-Залесском, Угличе, Тутаева, Мышкине и в Пошехонье. Каждый из них в свой первый и такой долгожданный день работы принял примерно по 50 путешественников. Им здесь были рады так, как никогда ранее.

Первыми туристами в Ярославской области стали гости из Москвы и ближайших регионов, приехали путешественники из Магадана, Самары, Ульяновска, Санкт-Петербурга и Казани.

По рекомендациям Роспотребнадзора, все музеи и выставочные залы теперь могут пускать посетителей не только на территории, но и в помещения. Разрешены экскурсии для индивидуальных посетителей, а также групп, не более пяти человек.

Гостиницы могут работать на загрузку в три четверти, а вот кафе и рестораны в них – только на вынос и доставку еды в номера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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