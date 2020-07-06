Какие компании Ярославской области смогут получить компенсацию из-за коронавируса

Субсидию на компенсацию затрат на проведение мероприятий, связанных с профилактикой коронавируса в регионе могут получить более 3800 компаний и индивидуальных предпринимателей. Также на нее имеют право претендовать НКО некоторых отраслей.

Федеральная мера поддержки предоставляется один раз: 15 тысяч рублей выделяется на первоначальные расходы и еще по 6,5 тысяч рублей – на каждого сотрудника, исходя из численности работников на май этого года. Индивидуальные предприниматели, у которых нет работников, получат по 15 тысяч.

- По нашим подсчетам, рассчитывать на данную субсидию, без учета некоммерческих организаций, в регионе могут более 3800 компаний и индивидуальных предпринимателей с общей численностью занятых почти 9 тысяч человек. Общий размер выделяемых средств составит порядка 115 миллионов рублей, - сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Получить помощь смогут компании и ИП, работающие в сферах гостиничного бизнеса и санаторно-курортной деятельности, общественного питания, предоставления бытовых услуг (ремонт, стирка, химчистка, парикмахерских и салонов красоты), физкультуры и спорта, дополнительного образования.

Но есть условие: у претендентов не должно быть долгов по налогам и страховым взносам, больше 3 тысяч рублей, они не должны находиться в процедуре ликвидации или банкротства.

Чтобы получить субсидию, нужно направить заявление в налоговый орган с 15 июля по 15 августа.