Специалисты рассказали ярославцам, как нужно выбирать клубнику

Несмотря на то, что сейчас клубнику можно купить практически круглый год, многие ярославцы ждут, когда на прилавках появятся ягоды, как говорится, «с грядки».

Но даже здесь не стоит надеяться на авось и лучше знать, как правильно выбрать клубнику.

Специалисты Роспотребнадзора по Ярославской области рассказали, как определить спелы, качественные плоды:

- ягоды сухие, без признаков гниения,

- листики «чашечки» зеленые, не увядшие,

- поверхность ягод упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений,

- аромат насыщенный.

Признаки ягод, которые покупать не стоит:

- ягоды влажные, на поверхности пятна,

- нет аромата,

- ягоды мягкие,

- листики «чашечки» сухие, пожелтевшие или их нет (такие ягоды собраны давно или неправильно),

- окраска неоднородная, есть зеленоватые пятна, кончик клубники белый (признак неполной зрелости).

Можно определить и сладость клубники, даже не пробуя ее. Обратите внимание на черенок ягоды: если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики прилегают плотно – ягода, скорее всего, будет кислить.

Как правильно мыть клубнику?

- Мыть клубнику нужно сразу перед употреблением. Если не планируете ее есть сразу, то уберите в холодильник в том виде, что есть. Срок хранения мытой ягоды значительно сокращается.

- Перед мытьем ягод не удаляйте зеленые листья чашечки и стебель.

- Высыпьте клубнику в большой дуршлаг, не нужно замачивать ее в воде.

- Промойте ягоды под струей чистой проточной воды.

- Подождите, пока вода стечет.

- Аккуратно промокните вымытые ягоды бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.

Как есть клубнику?

Бесспорно, клубника очень полезна, так как обладает немалым количеством витаминов и микроэлементов, но она опасна аллергикам. Не рекомендуется эта ягода людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта (язвенной болезнью, гастритом) в период обострения болезни. Если его нет, то в небольших количествах – по 150-200 граммов в день – можно есть клубнику.

Также ягода негативно может влиять на эмаль зубов, усугубляя течение кариеса. Кроме того, употребление ягод натощак может оказать раздражающее воздействие на желудок.