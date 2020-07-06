Из песка на пляже в Рыбинске выползло неведомое существо

Рыбинцы в выходные на пляже в Переборах нашли вот такое жуткое по виду существо. Но самые смелые храбрецы даже не побоялись взять его на руки.

- Повстречался нам, вылез из песка, - пишут в группе «Подслушано в Рыбинске».

Кто-то предположил, что это медведка, другие склонялись к варианту про грабоидов – вымышленных существ из фильма «Дрожь земли». На деле же оказалось, что это личинка жука-водолюба или жука-плавунца. Существо хоть и безопасное, но куснуть может – не смертельно, конечно, но неприятно.

- Личинки жука-плавунца встречаются в стоячей и медленно текущей воде, часто находятся на водных растениях или на дне, где сидят неподвижно. В общем-то, они малоподвижны, если ее потревожить, то передвигается медленно, неуклюже переставляя ноги, - рассказал помощник декана факультета биологии и экологии ЯрГУ им.П.Г.Демидова Сергей Тарнуев.

Кстати, питаются эти личинки только живой добычей, которую они целыми днями могут караулить, оставаясь при этом в полной неподвижности, сидя на водных растениях или на дне. Главную их пищу составляют дафнии, причем поедаются они в огромных объемах. Более крупные личинки едят мальков рыб – либо целиком, либо выедают среднюю часть туловища, оставляя голову и хвост.

Поэтому цапнуть человека за руку этому существу ничего не стоит.