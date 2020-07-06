Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 6 июля 2020: 40 новых случаев заражения
Всего зараженных: 5031
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Музеи: открываются
Изоляция для приезжих: нет
В Ярославской области, по данным на 6 июля, зафиксировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вылечилось 22 человека.
Общее число зараженных с начала пандемии перешло черту в 5 тысяч человек. Не смогли справиться с болезнью, по официальной статистике, 19 человек.
Выздоровели с начала пандемии 3763 ярославца.
В больницах сейчас находится 461 пациент: 144 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 317 – с типичной клиникой COVID-19.
Статистика заболеваемости по районам:
Ярославль – 2603;
Рыбинск – 712;
Ростовский МР – 277;
Ярославский МР – 243;
Переславский городской округ – 237;
Гаврилов-Ямский МР – 218;
Рыбинский МР – 162;
Тутаевский МР – 115;
Угличский МР – 94;
Борисоглебский МР – 82;
Некрасовский МР – 70;
Большесельский МР – 60;
Даниловский МР – 49;
Некоузский МР – 43;
Пошехонский МР – 26;
Первомайский МР – 16;
Брейтовский МР – 12;
Мышкинский МР – 7;
Любимский МР – 5.
Вылечилось 22 человекаФото: Правительство Ярославской области
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ярославской области 2020: последние новости»