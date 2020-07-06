2020-07-06T11:11:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 6 июля 2020: 40 новых случаев заражения

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 6 июля 2020 года
Полина Вачнадзе
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Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 6 июля 2020 года. Скриншот Яндекс.СтатистикаРассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 6 июля 2020 года. Скриншот Яндекс.Статистика
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Всего зараженных: 5031

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Музеи: открываются

Изоляция для приезжих: нет

В Ярославской области, по данным на 6 июля, зафиксировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вылечилось 22 человека.

Общее число зараженных с начала пандемии перешло черту в 5 тысяч человек. Не смогли справиться с болезнью, по официальной статистике, 19 человек.

Выздоровели с начала пандемии 3763 ярославца.

В больницах сейчас находится 461 пациент: 144 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 317 – с типичной клиникой COVID-19.

Статистика заболеваемости по районам:

Ярославль – 2603;

Рыбинск – 712;

Ростовский МР – 277;

Ярославский МР – 243;

Переславский городской округ – 237;

Гаврилов-Ямский МР – 218;

Рыбинский МР – 162;

Тутаевский МР – 115;

Угличский МР – 94;

Борисоглебский МР – 82;

Некрасовский МР – 70;

Большесельский МР – 60;

Даниловский МР – 49;

Некоузский МР – 43;

Пошехонский МР – 26;

Первомайский МР – 16;

Брейтовский МР – 12;

Мышкинский МР – 7;

Любимский МР – 5.

Вылечилось 22 человека Фото: Правительство Ярославской области

Вылечилось 22 человекаФото: Правительство Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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