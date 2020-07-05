2020-07-05T12:04:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 5 июля 2020: 37 новых заболевших за сутки

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 5 июля 2020 года
Полина Вачнадзе
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Скриншот Яндекс.СтатистикаСкриншот Яндекс.Статистика
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Всего зараженных: 4991

Гостиницы: открыты

Торговые центры: открыты

Зоопарк: работает

Музеи: начинают открываться

Изоляция для приезжих: нет

В Ярославской области за сутки коронавирусом заболели еще 37 человек, выздоровели 30 ярославцев.

С начала пандемии инфекцию в регионе подхватил 4991ярославец, выздоровел 3741 житель региона. К сожалению, 19 человек спасти не удалось. На данный момент госпитализировано 447 пациентов. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы находятся 222 человека, на карантине после контакте с заболевшими - 1728.

Статистика по районам:

Ярославль – 2580;

Рыбинск – 701;

Ростовский МР – 273;

Ярославский МР – 243;

Переславский городской округ – 237;

Гаврилов-Ямский МР – 218;

Рыбинский МР – 162;

Тутаевский МР – 115;

Угличский МР – 92;

Борисоглебский МР – 82;

Некрасовский МР – 70;

Большесельский МР – 60;

Даниловский МР – 49;

Некоузский МР – 43;

Пошехонский МР – 26;

Первомайский МР – 16;

Брейтовский МР – 12;

Мышкинский МР – 7;

Любимский МР – 5.

В Ярославской области за сутки коронавирусом заболели еще 37 человек Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области за сутки коронавирусом заболели еще 37 человекФото: Правительство Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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