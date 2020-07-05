Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 5 июля 2020: 37 новых заболевших за сутки
Всего зараженных: 4991
Гостиницы: открыты
Торговые центры: открыты
Зоопарк: работает
Музеи: начинают открываться
Изоляция для приезжих: нет
В Ярославской области за сутки коронавирусом заболели еще 37 человек, выздоровели 30 ярославцев.
С начала пандемии инфекцию в регионе подхватил 4991ярославец, выздоровел 3741 житель региона. К сожалению, 19 человек спасти не удалось. На данный момент госпитализировано 447 пациентов. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы находятся 222 человека, на карантине после контакте с заболевшими - 1728.
Статистика по районам:
Ярославль – 2580;
Рыбинск – 701;
Ростовский МР – 273;
Ярославский МР – 243;
Переславский городской округ – 237;
Гаврилов-Ямский МР – 218;
Рыбинский МР – 162;
Тутаевский МР – 115;
Угличский МР – 92;
Борисоглебский МР – 82;
Некрасовский МР – 70;
Большесельский МР – 60;
Даниловский МР – 49;
Некоузский МР – 43;
Пошехонский МР – 26;
Первомайский МР – 16;
Брейтовский МР – 12;
Мышкинский МР – 7;
Любимский МР – 5.
В Ярославской области за сутки коронавирусом заболели еще 37 человекФото: Правительство Ярославской области
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ярославской области 2020: последние новости»