2020-07-04T11:21:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 4 июля 2020: за сутки выздоровели 155 человек, заболели 45

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 4 июля 2020 года
Полина Вачнадзе
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Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 4 июля 2020 года. Скриншот Яндекс.СтатистикаРассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 4 июля 2020 года. Скриншот Яндекс.Статистика
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Всего зараженных: 4954

Гостиницы: планируется открытие 4 июля

Торговые центры: открыты

Зоопарк: работает

Музеи: начинают открываться

Изоляция для приезжих: нет

В последние дни в Ярославкой области количество выздоровевших за сутки стабильно и существенно превышает число заболевших. На 4 июля вылечились 155 ярославцев, заразились коронавирусом - 45.

Общее число заболевших с начала пандемии - 4954, вылечившихся - 3711. По официальной статистике, от COVID-19 умерли 19 человек.

На данный момент госпитализировано 436 пациентов: 133 с подтвержденным диагнозом и 303 - с типичной клиникой болезни. На обязательной изоляции находятся 218 жителей области, на карантине - 1734.

Статистика заболеваемости по районам:

Ярославль – 2559;

Рыбинск – 692;

Ростовский МР – 273;

Ярославский МР – 243;

Переславский городской округ – 237;

Гаврилов-Ямский МР – 218;

Рыбинский МР –156;

Тутаевский МР – 115;

Угличский МР – 92;

Борисоглебский МР – 82;

Некрасовский МР – 70;

Большесельский МР – 60;

Даниловский МР – 49;

Некоузский МР – 42;

Пошехонский МР – 26;

Первомайский МР – 16;

Брейтовский МР – 12;

Мышкинский МР – 7;

Любимский МР – 5.

На 4 июля вылечились 155 ярославцев, заразились коронавирусом - 45 Фото: Правительство Ярославской области

На 4 июля вылечились 155 ярославцев, заразились коронавирусом - 45Фото: Правительство Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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