Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 4 июля 2020: за сутки выздоровели 155 человек, заболели 45
Всего зараженных: 4954
Гостиницы: планируется открытие 4 июля
Торговые центры: открыты
Зоопарк: работает
Музеи: начинают открываться
Изоляция для приезжих: нет
В последние дни в Ярославкой области количество выздоровевших за сутки стабильно и существенно превышает число заболевших. На 4 июля вылечились 155 ярославцев, заразились коронавирусом - 45.
Общее число заболевших с начала пандемии - 4954, вылечившихся - 3711. По официальной статистике, от COVID-19 умерли 19 человек.
На данный момент госпитализировано 436 пациентов: 133 с подтвержденным диагнозом и 303 - с типичной клиникой болезни. На обязательной изоляции находятся 218 жителей области, на карантине - 1734.
Статистика заболеваемости по районам:
Ярославль – 2559;
Рыбинск – 692;
Ростовский МР – 273;
Ярославский МР – 243;
Переславский городской округ – 237;
Гаврилов-Ямский МР – 218;
Рыбинский МР –156;
Тутаевский МР – 115;
Угличский МР – 92;
Борисоглебский МР – 82;
Некрасовский МР – 70;
Большесельский МР – 60;
Даниловский МР – 49;
Некоузский МР – 42;
Пошехонский МР – 26;
Первомайский МР – 16;
Брейтовский МР – 12;
Мышкинский МР – 7;
Любимский МР – 5.
На 4 июля вылечились 155 ярославцев, заразились коронавирусом - 45Фото: Правительство Ярославской области
ИСТОЧНИК KP.RU
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