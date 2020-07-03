Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 3 июля 2020: с 4 июля открываются гостиницы

Всего зараженных: 4909

Гостиницы: планируется открытие 4 июля

Зоопарк: работает

Музеи: начинают открываться

Изоляция для приезжих: нет

С 4 июля в Ярославской области открываются гостиницы. Но, чтобы не было повторного всплеска заболеваемости, открытие будет происходить постепенно. Заполнять гостиницы планируют лишь на три четверти, кафе и столовые внутри, при отсутствии летних веранд, смогут работать только на вынос и доставку в номера.

Запреты на развлекательно-досуговые мероприятия и работу общепита в закрытых помещениях продлеваются до 15 июля.

Ярославцы, судя по официальной статистике, активно идут на поправку. По данным на 3 июля, число выздоровевших в три раза превысило количество заболевших за сутки: 136 против 43. Всего от болезни избавились 3556 жителей региона, всего заразившихся с начала пандемии – 4909.

На данный момент госпитализировано 485 пациентов: 134 с подтвержденным COVID и 350 – с типичной клиникой болезни. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы находятся 215 человек, на карантине после контакта с заболевшими – 1719.

Статистика по районам:

Ярославль – 2533;

Рыбинск – 692;

Ростовский МР – 273;

Ярославский МР – 243;

Переславский городской округ – 234;

Гаврилов-Ямский МР – 218;

Рыбинский МР – 149;

Тутаевский МР – 115;

Угличский МР – 84;

Борисоглебский МР – 82;

Некрасовский МР – 70;

Большесельский МР – 60;

Даниловский МР –49;

Некоузский МР – 41;

Пошехонский МР – 26;

Первомайский МР – 16;

Брейтовский МР – 12;

Мышкинский МР – 7;

Любимский МР – 5.