Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 3 июля 2020: с 4 июля открываются гостиницы
Всего зараженных: 4909
Гостиницы: планируется открытие 4 июля
Зоопарк: работает
Музеи: начинают открываться
Изоляция для приезжих: нет
С 4 июля в Ярославской области открываются гостиницы. Но, чтобы не было повторного всплеска заболеваемости, открытие будет происходить постепенно. Заполнять гостиницы планируют лишь на три четверти, кафе и столовые внутри, при отсутствии летних веранд, смогут работать только на вынос и доставку в номера.
Запреты на развлекательно-досуговые мероприятия и работу общепита в закрытых помещениях продлеваются до 15 июля.
Ярославцы, судя по официальной статистике, активно идут на поправку. По данным на 3 июля, число выздоровевших в три раза превысило количество заболевших за сутки: 136 против 43. Всего от болезни избавились 3556 жителей региона, всего заразившихся с начала пандемии – 4909.
На данный момент госпитализировано 485 пациентов: 134 с подтвержденным COVID и 350 – с типичной клиникой болезни. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы находятся 215 человек, на карантине после контакта с заболевшими – 1719.
Статистика по районам:
Ярославль – 2533;
Рыбинск – 692;
Ростовский МР – 273;
Ярославский МР – 243;
Переславский городской округ – 234;
Гаврилов-Ямский МР – 218;
Рыбинский МР – 149;
Тутаевский МР – 115;
Угличский МР – 84;
Борисоглебский МР – 82;
Некрасовский МР – 70;
Большесельский МР – 60;
Даниловский МР –49;
Некоузский МР – 41;
Пошехонский МР – 26;
Первомайский МР – 16;
Брейтовский МР – 12;
Мышкинский МР – 7;
Любимский МР – 5.
ИСТОЧНИК KP.RU
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