2020-07-02T13:30:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 2 июля 2020: выздоровели за сутки 54 человека, заболел - 41

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 2 июля 2020 года
Полина Вачнадзе
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Последние новости про коронавирус в Ярославской области на 2 июля. Скриншот Яндекс.СтатистикаПоследние новости про коронавирус в Ярославской области на 2 июля. Скриншот Яндекс.Статистика
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Всего зараженных: 4866

Гостиницы: работают

Музеи: открываются

Зоопарк: открыта основная территория

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области, по данным на 2 июля, количество зараженных увеличилось на 41 человека, выздоровели 54 жителя региона.

На данный момент госпитализировано 497 пациентов: 136 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 361 – с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы находятся 214 человек, на карантине после контакта с заболевшими – 1681.

За все время пандемии, по официальной статистике от COVID-19 скончались 19 жителей области.

В Ярославском регионе начали открываться территории музеев, работают летние веранды кафе и ресторанов. Однако по-прежнему действует масочный режим в общественных местах, транспорте и магазинах.

Количество зараженных увеличилось на 41 человека, выздоровели 54 жителя региона. Фото: Правительство Ярославской области

Количество зараженных увеличилось на 41 человека, выздоровели 54 жителя региона.Фото: Правительство Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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