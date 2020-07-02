Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 2 июля 2020: выздоровели за сутки 54 человека, заболел - 41
Всего зараженных: 4866
Гостиницы: работают
Музеи: открываются
Зоопарк: открыта основная территория
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области, по данным на 2 июля, количество зараженных увеличилось на 41 человека, выздоровели 54 жителя региона.
На данный момент госпитализировано 497 пациентов: 136 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 361 – с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы находятся 214 человек, на карантине после контакта с заболевшими – 1681.
За все время пандемии, по официальной статистике от COVID-19 скончались 19 жителей области.
В Ярославском регионе начали открываться территории музеев, работают летние веранды кафе и ресторанов. Однако по-прежнему действует масочный режим в общественных местах, транспорте и магазинах.
Количество зараженных увеличилось на 41 человека, выздоровели 54 жителя региона.Фото: Правительство Ярославской области
ИСТОЧНИК KP.RU
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