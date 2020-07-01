Около 44 процентов жителей Ярославской области приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию

– Голосование идет в спокойном режиме, сегодня мы фиксируем явку 1,16 процента, нарастающим итогом это почти 44 процента избирателей с учетом тех из них, которые проголосовали ранее, в течение 6 дней, предшествовавших основному дню голосования, – сказал глава облизбиркома. – Мы видим, что явка постепенно начинает набирать оборот. В каждом районе она разная. Там, где были большие цифры раньше, сейчас показатели ниже в силу того, что многие из желающих проголосовать, уже это сделали.

Тем не менее, как отметил Олег Захаров, интерес к голосованию сохраняется. Остались те люди, которые по тем или иным причинам не успели проголосовать. Для тех, кто не может прийти на участок для голосования, существует возможность проголосовать на дому. До 17 часов можно сообщить об этом в участковую избирательную комиссию.

– Все это будет сделано бесконтактно, в полном соответствии с санитарными правилами, – отметил Олег Юрьевич.