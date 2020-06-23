Как будем голосовать по поправкам в Конституцию: Дзержинский район Ярославля

Председатель Ярославской областной избирательной комиссии Олег Захаров сообщил, что регион полностью готов к голосованию. Комиссии получили средства индивидуальной защиты для сотрудников и избирателей, помещения подготовлены так, что потоки входящих и выходящих людей разделены. Предусмотрена возможность для голосования на свежем воздухе и на дому. Легитимность, честность и открытость процедуры будет обеспечена присутствием наблюдателей.

Адреса участковых избирательных комиссий в Дзержинском районе Ярославля Внимание! Здесь, помимо времени работы и адресов участков стационарного голосования, приведено время работы выездных участков. Их местонахождение не указано, о прибытии выездной точки дворового голосования граждан уведомят объявлениями у подъездных дверей.

УИК № 1701-1770

Город Ярославль, Красноперевальский переулок, 4 (здание школы № 17)

Город Ярославль, Красноперевальский переулок, 4 (здание школы № 17)

Город Ярославль, улица Большая Любимская, 71 (здание школы № 60)

Город Ярославль, улица Большая Норская, 7 (здание МУ СОПиМ «Красный Перевал-1»)

Город Ярославль, Тутаевское шоссе, 74 (учебный центр Северной железной дороги)

Город Ярославль, улица Блюхера, 74 (здание школы № 26)

Город Ярославль, улица Блюхера, 32а (здание школы № 81)

Город Ярославль, Тутаевское шоссе, 13 (Ярославский градостроительный колледж)

Город Ярославль, улица Елены Колесовой, 26 (здание школы № 72)

Город Ярославль, улица Елены Колесовой, 38 (здание школы № 80)

Город Ярославль, улица Урицкого, 32а (здание школы № 39)

Город Ярославль, улица Труфанова, 4 (здание школы № 27)

Город Ярославль, улица Елены Колесовой, 70 (Ярославская государственная сельскохозяйственная академия)

Город Ярославль, улица Громова, 10а (здание школы № 11)

Город Ярославль, Ленинградский проспект, 87 (здание гимназии № 2)

Город Ярославль, улица Труфанова, 16 (здание школы № 62)

Город Ярославль, улица Туманова, 18в (здание школы № 10)

Город Ярославль, улица Туманова, 10в (здание школы № 5)

Город Ярославль, проспект Дзержинского, 21 (здание Центра детей и юношества)

Город Ярославль, Ленинградский проспект, 64а (здание школы № 90)

Город Ярославль, Ленинградский проспект, 68а (здание школы № 87)

Город Ярославль, Архангельский проезд, 13 (здание школы № 29)

Город Ярославль, улица Громова, 36 (здание школы № 55)

Город Ярославль, улица Труфанова, 21а (здание школы № 58)

Город Ярославль, улица Труфанова, 25а (здание школы № 99)

Город Ярославль, проезд Моторостроителей, 10 (здание школы № 56)

Город Ярославль, улица Большая Норская, 7 (здание МУ СОПиМ «Красный Перевал-1»)

Город Ярославль, Тутаевское шоссе, 74 (учебный центр Северной железной дороги)

25 июня 14.00-20.00 26 июня 14.00-20.00 27 июня 14.00-20.00 28 июня 14.00-20.00 29 июня 14.00-20.00 30 июня 14.00-16.00.

14.00-16.00 — голосование в помещении УИК, 16.00-20.00 — голосование на придомовых территориях.