Как будем голосовать по поправкам в Конституцию: Заволжский район Ярославля

Председатель Ярославской областной избирательной комиссии Олег Захаров сообщил, что регион полностью готов к голосованию. Комиссии получили средства индивидуальной защиты для сотрудников и избирателей, помещения подготовлены так, что потоки входящих и выходящих людей разделены. Предусмотрена возможность для голосования на свежем воздухе и на дому. Легитимность, честность и открытость процедуры будет обеспечена присутствием наблюдателей.

Адреса участковых избирательных комиссий в Заволжском районе Ярославля. Внимание! Здесь, помимо времени работы и адресов участков стационарного голосования, приведено время работы выездных участков. Их местонахождение не указано, о прибытии выездной точки дворового голосования граждан уведомят объявлениями у подъездных дверей.

УИК № 1801-1846

Город Ярославль, проспект Авиаторов, 37 (здание школы № 50)

Город Ярославль, улица Маяковского, 17а (здание школы № 46)

Город Ярославль, улица Маяковского, 63 (здание Ярославского областного геронтологического центра)

Город Ярославль, улица Клубная, 19 (здание МАУ ДК «Энергетик»)

Город Ярославль, улица Клубная, 62 (здание школы № 51)

Город Ярославль, улица Клубная, 62 (здание школы № 51)

Город Ярославль, проспект Авиаторов, 84 (здание школы № 2)

Город Ярославль, улица Саукова, 13 (здание школы № 52)

Город Ярославль, улица Саукова, 5 (здание гимназии № 3)

Город Ярославль, улица Папанина, 10а (здание школы № 48)

Город Ярославль, проезд Доброхотова, 8 (здание школы № 84)

Город Ярославль, улица Серго Орджоникидзе, 35а (здание школы № 59)

Город Ярославль, Школьный проезд, 13 (здание школы № 83)

Город Ярославль, улица Алмазная, 25 (здание школы № 2)

Город Ярославль, улица Панфилова, 9а (здание школы № 67)

Город Ярославль, улица Лебедева, 3а (здание школы № 69)

Город Ярославль, улица Спартаковская, 7 (здание МАУ ДК «Гамма»)

Город Ярославль, улица Комарова, 1а (здание школы № 77)

Город Ярославль, улица Колышкина, 46 (здание школы № 41)

25 июня 16.00-21:00 26 июня 16.00-21:00 27 июня 16.00-21:00 28 июня 16.00-21:00 29 июня 16.00-21:00 30 июня 16:00-17:00.

19.00-21.00 — голосование в помещении УИК, 16.00-19.00 — голосование на придомовых территориях.