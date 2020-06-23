Как будем голосовать по поправкам в Конституцию: Кировский район Ярославля

Председатель Ярославской областной избирательной комиссии Олег Захаров сообщил, что регион полностью готов к голосованию. Комиссии получили средства индивидуальной защиты для сотрудников и избирателей, помещения подготовлены так, что потоки входящих и выходящих людей разделены. Предусмотрена возможность для голосования на свежем воздухе и на дому. Легитимность, честность и открытость процедуры будет обеспечена присутствием наблюдателей.

Адреса участковых избирательных комиссий в Кировском районе Ярославля Внимание! Здесь, помимо времени работы и адресов участков стационарного голосования, приведено время работы выездных участков. Их местонахождение не указано, о прибытии выездной точки дворового голосования граждан уведомят объявлениями у подъездных дверей.

УИК № 1901- 1927

Город Ярославль, улица Революционная, 5 (здание ФГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия»)

Город Ярославль, улица Волкова, 5 (здание МОУ СОШ № 4)

Город Ярославль, улица Советская, 14 (здание ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова»)

Город Ярославль, улица Терешковой, 20 (здание МОУ СОШ № 70)

Город Ярославль, улица Чайковского, 55 (здание ГОУ СПО ЯО «Ярославский градостроительный колледж»)

Город Ярославль, улица Республиканская, 42/24 (здание ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента им. Н.П.Пастухова»)

Город Ярославль, улица Собинова, 22 (здание МОУ СОШ № 33)

Город Ярославль, улица Свободы, 15 (здание Городского выставочного зала им.Н.А.Нужина)

Город Ярославль, улица Республиканская, 108/1 (здание ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д.Ушинского»)

Город Ярославль, улица Большая Октябрьская, 64а (здание МОУ СОШ № 43)

Город Ярославль, улица Свободы, 46 (здание АО «Вознесенский»)

Город Ярославль, улица Победы, 46 (здание МОУ СОШ № 7)

Город Ярославль, улица Салтыкова-Щедрина, 42а (здание МОУ СОШ № 42)

Город Ярославль, улица Угличская, 1/51 (здание ДОД Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 16)

Город Ярославль, улица Свободы, 77 (здание МОУ СОШ № 49)

Город Ярославль, улица Большая Октябрьская, 79 (здание МОУ СОШ «Провинциальный колледж»)

Город Ярославль, улица Салтыкова-Щедрина, 75 (здание МОУ СОШ № 1

Город Ярославль, улица Рыбинская, 51 (здание УК "Дом культуры ЯООО ВОС)

Город Ярославль, улица Угличская, 27 (здание МОУ СОШ № 25)

Город Ярославль, улица Павлика Морозова, 3 (здание Дома культуры и техники железнодорожников узла Ярославль-Главный)

Город Ярославль, улица Магистральная, 50 (административное здание)

График работы УИК в процессе формирования, будет обновлен позднее.