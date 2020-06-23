Как будем голосовать по поправкам в Конституцию: Красноперекопский район Ярославля

Председатель Ярославской областной избирательной комиссии Олег Захаров сообщил, что регион полностью готов к голосованию. Комиссии получили средства индивидуальной защиты для сотрудников и избирателей, помещения подготовлены так, что потоки входящих и выходящих людей разделены. Предусмотрена возможность для голосования на свежем воздухе и на дому. Легитимность, честность и открытость процедуры будет обеспечена присутствием наблюдателей.

Адреса участковых избирательных комиссий в Красноперекопском районе Ярославля Внимание! Здесь, помимо времени работы и адресов участков стационарного голосования, приведено время работы выездных участков. Их местонахождение не указано, о прибытии выездной точки дворового голосования граждан уведомят объявлениями у подъездных дверей.

УИК № 2001-2025

Город Ярославль, Московский проспект, 92 (здание Дворца культуры «Нефтяник»)

Город Ярославль, улица Курчатова, 8 (здание школы № 12)

Город Ярославль, улица Рыкачева, 1 (здание школы № 75)

Город Ярославль, улица Зелинского, 6 (здание лицея № 86)

Город Ярославль, улица Нефтяников, 26 (здание школы № 31)

Город Ярославль, улица Павлова, 37 (здание школы № 15)

Город Ярославль, улица Павлова, 6 (здание политехнического колледжа № 24)

Город Ярославль, Московский проспект, 88 (здание ЯГТУ)

Город Ярославль, Московский проспект, 28 (здание клуба Ярославского высшего военного училища ПВО

Город Ярославль, улица Большая Федоровская, 78 (здание Федерального БТИ)

Город Ярославль, улица Лесная, 1б (здание школы № 32)

Город Ярославль, улица Стачек, 53 (здание Дома культуры «Красный Перекоп»)

Город Ярославль, улица Маланова, 10г (здание школы № 13)

Город Ярославль, улица Маланова, 14 (здание Ярославского педагогического колледжа)

Город Ярославль, улица Бахвалова, 1а (здание физкультурно-оздоровительного комплекса)

Город Ярославль, улица Бахвалова, 3 (здание школы № 8)

25 июня 13.00-20:00 26 июня 13.00-20:00 27 июня 12.00-20:00 28 июня 12.00-20:00 29 июня 13.00-20:00 30 июня 13.00-20:00.

13.00-15.00 (рабочие дни), 12.00-14.00 (выходные)— голосование в помещении УИК, 17.00-20.00 (рабочие дни), 16.00-20.00 (выходные) — голосование на придомовых территориях.