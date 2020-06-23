Как будем голосовать по поправкам в Конституцию: Ленинский район Ярославля

Председатель Ярославской областной избирательной комиссии Олег Захаров сообщил, что регион полностью готов к голосованию. Комиссии получили средства индивидуальной защиты для сотрудников и избирателей, помещения подготовлены так, что потоки входящих и выходящих людей разделены. Предусмотрена возможность для голосования на свежем воздухе и на дому. Легитимность, честность и открытость процедуры будет обеспечена присутствием наблюдателей.

Адреса участковых избирательных комиссий в Ленинском районе Ярославля Внимание! Здесь, помимо времени работы и адресов участков стационарного голосования, приведено время работы выездных участков. Их местонахождение не указано, о прибытии выездной точки дворового голосования граждан уведомят объявлениями у подъездных дверей.

УИК № 2101-2127

Город Ярославль, улица Советская, 66 (здание МОУ СОШ № 37 с углубленным изучением английского языка)

Город Ярославль, улица Советская, 71 (здание МОУ СОШ № 57)

Город Ярославль, проспект Ленина, 27 (здание ГАУ ЯО «Дворец молодежи»)

Город Ярославль, улица Свердлова, 62 (здание МОУ СОШ № 71)

Город Ярославль, улица Тургенева, 14 (здание МОУ СОШ № 74)

Город Ярославль, проспект Ленина, 24а (здание МУК Дворец культуры им.А.М.Добрынина)

Город Ярославль, улица Щапова, 14 (здание МОУ СОШ № 36)

Город Ярославль, улица Чкалова, 26 (здание МОУ СОШ № 9)

Город Ярославль, улица Кудрявцева, 28 (здание МУК ДК «Строитель»)

Город Ярославль, улица Угличская, 60 (здание МОУ СОШ № 30)

Город Ярославль, улица Юности, 15 (здание МОУ СОШ № 76)

Город Ярославль, улица Автозаводская, 69д (здание МОУ СОШ № 76)

Город Ярославль, улица Жукова, 7а (здание МОУ СОШ № 3)

Город Ярославль, улица Чкалова, 34 (здание ГОАУ НПО ЯО профессиональный лицей № 10)

График работы УИК в процессе формирования, будет обновлен позднее.