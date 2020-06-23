Как будем голосовать по поправкам в Конституцию: Фрунзенский район Ярославля
Председатель Ярославской областной избирательной комиссии Олег Захаров сообщил, что регион полностью готов к голосованию. Комиссии получили средства индивидуальной защиты для сотрудников и избирателей, помещения подготовлены так, что потоки входящих и выходящих людей разделены. Предусмотрена возможность для голосования на свежем воздухе и на дому. Легитимность, честность и открытость процедуры будет обеспечена присутствием наблюдателей.
Адреса участковых избирательных комиссий во Фрунзенском районе Ярославля.Внимание! Здесь, помимо времени работы и адресов участков стационарного голосования, приведено время работы выездных участков. Их местонахождение не указано, о прибытии выездной точки дворового голосования граждан уведомят объявлениями у подъездных дверей.
УИК № 2201-2254 Город Ярославль, улица Туговская, дом 11 (здание школы № 16)
Город Ярославль, улица 2-я Полянская, дом 25 (здание школы № 45)
Город Ярославль, Суздальское шоссе, дом 1 (здание дворца культуры «Магистраль»)
Город Ярославль, улица 2-я Портовая, дом 1 (здание управления ОАО «Ярославский речной порт»)
Город Ярославль, улица Ильинская, дом 14 (здание школы № 21)
Город Ярославль, улица Театральная, дом 21 (здание МАУ ДК «Судостроитель»)
Город Ярославль, улица Спортивная, дом 4 (здание детской школы искусств им.Е.М.Стомпелева)
Город Ярославль, улица Светлая, дом 36 (здание школы № 23)
Город Ярославль, проспект Фрунзе, дом 75а (здание школы № 89)
Город Ярославль, поселок Октябрьский, дом 19 (здание ГПОУ СПО ЯО «Ярославский техникум радиоэлектроники и телекоммуникаций»)
Город Ярославль, поселок Прибрежный, дом 18а (здание начальной школы — детский сад № 85)
Город Ярославль, улица Щепкина, дом 10 (здание МУ ДО ЦФКиС «Молния»)
Город Ярославль, улица Щепкина, дом 8 (здание МАУ ДК «Радий»)
Город Ярославль, Индустриальный переулок, дом 10 (здание школы № 73)
Город Ярославль, улица Пирогова, дом 12 (здание школы № 78)
Город Ярославль, улица Звездная, дом 11 (здание школы № 88)
Город Ярославль, улица Кривова, дом 4 (здание школы № 35)
Город Ярославль, Суздальское шоссе, дом 1 (здание дворца культуры «Магистраль»)
Город Ярославль, Суздальское шоссе, дом 15 (здание школы № 66)
Город Ярославль, проспект Фрунзе, дом 8 (здание железнодорожного колледжа)
Город Ярославль, улица Гоголя, дом 7 (здание школы № 14)
Город Ярославль, Московский проспект, дом 151 (здание Ярославского филиала «Петербургский государственный университет путей сообщения»)
Город Ярославль, улица Кривова, дом 4 (здание школы № 35)
Город Ярославль, Московский проспект, дом 155 (здание Дома детского творчества)
Город Ярославль, улица Слепнева, дом 26 (здание школы № 18)
Город Ярославль, проезд Подвойского, дом 11 (здание школы № 6)
Город Ярославль, улица Слепнева, дом 14б (здание учебного корпуса ФГБОУ ВО ЯрГУ)
Город Ярославль, улица Слепнева, дом 14а (здание ДЮСШ олимпийского резерва № 10)
Город Ярославль, проезд Ушакова, дом 11 (здание гимназии № 1)
Город Ярославль, проезд Матросова, дом 9 (здание ЯрГУ им. П.Г.Демидова)
Город Ярославль, улица Калинина, дом 35а (здание школы № 28)
Город Ярославль, улица Калинина, дом 37а (здание школы № 68)
25 июня 13.00-20.00 26 июня 13.00-20.00 27 июня 13.00-20.00 28 июня 13.00-20.00 29 июня 13.00-20.00 30 июня 13.00-15.00
13.00-15.00 — голосование в помещении УИК, 15.00-20.00 — голосование на придомовых территориях