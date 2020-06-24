Ярославль: война территорий за благоустройство

На кону – 30 и 20 миллионов рублей на строительство комплексной спортивно-игровой площадки. Это, как рассказал мэр города Ярославля, будут очень интересные современные проекты.

– Эти деньги выделил губернатор Дмитрий Юрьевич Миронов для того, чтобы на территории городов появлялись новые комфортные объекты, – пояснил Владимир Волков. – Сумма 30 миллионов рублей будет выделяться за первое место и 20 миллионов рублей за второе место. Голосование будет проходить в те же дни, что и голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации – с 25 июня по 1 июля. Я призываю всех принять активное участие и определить, в какой части города будут установлены эти комплексы. Важен каждый голос! Приходите на голосование по поправкам в Конституцию и поддержите инициативу по благоустройству по программе «Решаем вместе!».

Брагино или Нефтестрой, Заволга или Центр, а может быть, новый объект нужнее Пятерке с Перекопом? Определяющим фактором станет активность граждан в голосовании. Чтобы более густонаселенные районы не имели преимуществ, определяться победитель будет по соотношению голосов за конкретный район к численности населения в нем.

К агитации жителей подключились главы территориальных администраций. У каждого свои доводы.

Новую спортивную площадку, считает глава территориальной администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова, можно разместить в одном из активно застраивающихся микрорайонов: в Норском и Фабрике Красный Перевал, так и на территории по улице Строителей. Спорткомплекс, уверена Екатерина Юрьевна, будет рассчитан не только на молодых людей и детей, но и на людей почтенного возраста. А их в Дзержинском районе тоже немало, причем активных и ориентированных на ведение здорового образа жизни.

У главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Андрея Удальцова районы разные – один активно застраивающийся, молодой, другой – исторический, с оставшимся с постсоветской эпохи неуютными заброшенными предприятиями, разрушающимися пустыми зданиями и заросшими пустырями, мимо которых страшно пройти. Новый спортивный объект не помешал бы обоим. Теперь важно доказать, что именно им спорткомплексы нужнее, чем всем остальным.

– Прошу всех принять активное участие, проявить гражданскую позицию и прийти на голосование в дни голосования по поправкам в Конституцию, – призывает Андрей Удальцов.

К главе Заволжского района Андрею Мамонтову нередко обращаются в соцсетях с просьбой благоустроить ту или иную территорию. Тверицкая набережная, Озерная гривка, Спартаковская. Мест, где можно было бы разместить спорткомплекс, немало.

– Это все большие дорогостоящие проекты. И участие в программе «Решаем вместе!» позволит нам благоустроить какую-либо из этих территорий или из тех территорий, которые предложат жители. Поэтому, я думаю, надо принимать самое активное участие в голосовании в дни голосования по поправкам в Конституцию, занять первое место и благоустроить в 2021 году желанный, долгожданный объект на территории Заволжского района, – говорит Андрей Евгеньевич.

Но конкуренты не сдаются. И в Ленинском, и в Кировском районах возможностей для размещения спортивного объекта тоже немало, заверяет глава территориальной администрации Александр Трудношин. В его руках есть важный козырь: именно здесь, в центре, любимое место отдыха для жителей всех районов.

Теперь все зависит от того, насколько важен новый спортивно-игровой объект для жителей конкретных районов. О том, кто из них проявил наибольшую активность, станет известно уже в ближайшие дни.

Пункты опроса будут расположены рядом с избирательными участками, где будет проходить голосование по поправкам в Конституцию. Для получения бланка голосования по проекту «Решаем вместе!» гражданин должен предъявить паспорт, выбрать район, в котором он хотел бы видеть новый спорткомплекс, а затем опустить бюллетень в специальный ящик с логотипом проекта.