2020-06-24T16:28:44+03:00
Общество

Ярославль: война территорий за благоустройство

Главы территориальных администраций вступили в борьбу за дополнительные средства на благоустройство территорий по губернаторской программе «Решаем вместе!»
Мария СОКОЛОВА
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А сквер на площади Труда в областном центре уже благоустраивают и тоже по программе "Решаем вместе".А сквер на площади Труда в областном центре уже благоустраивают и тоже по программе "Решаем вместе".Фото: Правительство Ярославской области
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На кону – 30 и 20 миллионов рублей на строительство комплексной спортивно-игровой площадки. Это, как рассказал мэр города Ярославля, будут очень интересные современные проекты.

– Эти деньги выделил губернатор Дмитрий Юрьевич Миронов для того, чтобы на территории городов появлялись новые комфортные объекты, – пояснил Владимир Волков. – Сумма 30 миллионов рублей будет выделяться за первое место и 20 миллионов рублей за второе место. Голосование будет проходить в те же дни, что и голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации – с 25 июня по 1 июля. Я призываю всех принять активное участие и определить, в какой части города будут установлены эти комплексы. Важен каждый голос! Приходите на голосование по поправкам в Конституцию и поддержите инициативу по благоустройству по программе «Решаем вместе!».

Брагино или Нефтестрой, Заволга или Центр, а может быть, новый объект нужнее Пятерке с Перекопом? Определяющим фактором станет активность граждан в голосовании. Чтобы более густонаселенные районы не имели преимуществ, определяться победитель будет по соотношению голосов за конкретный район к численности населения в нем.

К агитации жителей подключились главы территориальных администраций. У каждого свои доводы.

Новую спортивную площадку, считает глава территориальной администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова, можно разместить в одном из активно застраивающихся микрорайонов: в Норском и Фабрике Красный Перевал, так и на территории по улице Строителей. Спорткомплекс, уверена Екатерина Юрьевна, будет рассчитан не только на молодых людей и детей, но и на людей почтенного возраста. А их в Дзержинском районе тоже немало, причем активных и ориентированных на ведение здорового образа жизни.

У главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Андрея Удальцова районы разные – один активно застраивающийся, молодой, другой – исторический, с оставшимся с постсоветской эпохи неуютными заброшенными предприятиями, разрушающимися пустыми зданиями и заросшими пустырями, мимо которых страшно пройти. Новый спортивный объект не помешал бы обоим. Теперь важно доказать, что именно им спорткомплексы нужнее, чем всем остальным.

Прошу всех принять активное участие, проявить гражданскую позицию и прийти на голосование в дни голосования по поправкам в Конституцию, – призывает Андрей Удальцов.

К главе Заволжского района Андрею Мамонтову нередко обращаются в соцсетях с просьбой благоустроить ту или иную территорию. Тверицкая набережная, Озерная гривка, Спартаковская. Мест, где можно было бы разместить спорткомплекс, немало.

– Это все большие дорогостоящие проекты. И участие в программе «Решаем вместе!» позволит нам благоустроить какую-либо из этих территорий или из тех территорий, которые предложат жители. Поэтому, я думаю, надо принимать самое активное участие в голосовании в дни голосования по поправкам в Конституцию, занять первое место и благоустроить в 2021 году желанный, долгожданный объект на территории Заволжского района, – говорит Андрей Евгеньевич.

Но конкуренты не сдаются. И в Ленинском, и в Кировском районах возможностей для размещения спортивного объекта тоже немало, заверяет глава территориальной администрации Александр Трудношин. В его руках есть важный козырь: именно здесь, в центре, любимое место отдыха для жителей всех районов.

Теперь все зависит от того, насколько важен новый спортивно-игровой объект для жителей конкретных районов. О том, кто из них проявил наибольшую активность, станет известно уже в ближайшие дни.

Пункты опроса будут расположены рядом с избирательными участками, где будет проходить голосование по поправкам в Конституцию. Для получения бланка голосования по проекту «Решаем вместе!» гражданин должен предъявить паспорт, выбрать район, в котором он хотел бы видеть новый спорткомплекс, а затем опустить бюллетень в специальный ящик с логотипом проекта.

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