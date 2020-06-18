2020-06-18T13:59:47+03:00
Общество

Ярославские НКО приготовили 1700 подарков для тех, кто примет участие в викторине

Они решили перед голосованием по поправкам в Основной закон страны «подогреть» интерес к истории и тексту Конституции
Мария СОКОЛОВА
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Участники, заполнившие опросный лист и получившие на руки отрывной купон, могут получить подарок от партнеров проекта. Фото предоставлено ИПК "Конверсия"Участники, заполнившие опросный лист и получившие на руки отрывной купон, могут получить подарок от партнеров проекта. Фото предоставлено ИПК "Конверсия"
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#ЯрКонституция – так называется викторина в поддержку голосования по поправкам в Конституцию.

- Важно понимать, такое событие происходит крайне редко, раз в десятилетия, - отмечают организаторы акции. - Конституция Российской Федерации не менялась почти 30 лет, какие-то ее положения не соответствуют текущим требованиям общества.

Они отмечают, что в Конституции на сегодняшний день есть и прямые курьезы: многие годы вместо метрологической службы, которая отвечает за стандарты и обязана находится в прямом ведении государства, значилась метеорологическая – организация, несомненно, важная, однако не требующая исключительного контроля государства.

- В тоже время, мы не призываем голосовать «за» или «против». Мы призываем прийти на участки, поскольку это важнейшее для всей страны событие, и остаться дома, не проголосовать, не сделать свой выбор – неправильно. Такие важные решения, которые затрагивают Основной закон государства, должны приниматься как можно большим числом граждан нашей страны, - отмечает Татьяна Артемникова, генеральный директор ИПК «Конверсия», которое выступает одним из организаторов викторины.

#ЯрКонституция, по мнению организаторов, должна повысить интерес людей к событию, напомнить им что Конституция – не просто формальность, она «напрямую связана с нашим будущим, с будущим наших близких, но самое главное – с будущим наших детей и внуков.

1700 подарков приготовлены для тех, кто примет участие в мероприятии и ответит всего на не сложных, но требующих знаний 10 вопросов. Десятки телевизоров и смартфонов, планшетов, ноутбуков, наборов посуды и электроинструментов, мотоблоков и культиваторов: их все предоставят местные некоммерческие организации и партнеры проекта.

Викторина будет проходить в течение всего периода голосования, с 25 июня по 1 июля. Участники, заполнившие опросный лист и получившие на руки отрывной купон, могут получить подарок от партнеров проекта. Подробнее о процедуре участия организаторы расскажут в СМИ и на официальной странице своей группы ВКонтакте: vk.com/yar1july.

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