Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 17 июня: возобновился плановый прием в больницах

- Еще у 41 жителя Ярославской области диагностировали коронавирус. Общее количество заболевших достигло 4162 человек. За сутки выписали 157 ярославцев, всего выздоровевших с начала пандемии - 1819.

На лечении в больницах находятся 767 пациентов. Из них 287 с пoдтвержденным COVID-19, 480 с типичной клиникoй заболевания. За сутки еще 1750 человек сдали анализ на коронавирус. На обязательной изоляции остаются 188 ярославцев, на карантине - 2355.

- В Ярославской области возобновился плановый прием в больницах. В первую очередь медицинская помощь будет оказываться пациентам из диспансерных групп, людям с неврологическими, гастроэнтерологическими, сердечно-сосудистыми, эндокринными и другими хроническими заболеваниями. Также открываются ФАПы, возобновляется выездная работа.

Кроме того, будет проводиться вакцинация призывников и тех работников разных сфер, которых она необходима в силу их профессии. В медицинских учреждениях можно будет получить справки для поступления в вузы и училища.

- Тесты подтвердили наличие вируса COVID-19 у пятерых сотрудников станции скорой помощи Рыбинска, все заболевшие изолированы. Сейчас выясняются обстоятельства, при которых она заразились коронавирусом. Если подтвердится, что заражение произошло во время выезда к пациентам, то сотрудникам "скорой" будут назначены выплаты из фонда социального страхования.

Для работы специализированной бригады, выезжающей на вызовы больных с подозрением на COVID-19, закреплены определенные автомобили с бактерицидными установками. После транспортировки больного, машины обрабатываются дезинфицирующими средствами.

- В СИЗО-1 Ярославля не стали снимать режимно-ограничительные мероприятия, учреждение как ушло на карантин с 1 июня, так на нем и остается. При этом заболевших коронавирусом, как сообщает пресс-служба УФСИН России по Ярославской области, нет ни среди заключенных, ни среди сотрудников учреждения.

Прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных по-прежнему ведется только в СИЗО-2 в Рыбинске. Запрещены посылки и передачи, родственники могут дистанционного купить продукты и товары первой необходимости для своих близких через специальный сервис УФСИН.