Дмитрий Миронов: «Ярославская область продемонстрировала динамичный рост по ряду ключевых показателей»

На состоявшемся заседании Дмитрий Миронов также озвучил и новые векторы социально-экономического развития региона.

– И вы, и я находимся здесь для того, чтобы сделать жизнь в Ярославской области комфортнее, а людей – счастливее. Для этого нужно работать вместе, на одной стороне. Давайте сделаем эту мысль центральной и для сегодняшней встречи, и в дальнейшем, – сказал Дмитрий Миронов, обращаясь к депутатам. – Более двух месяцев мы с вами живем и работаем в условиях ограничительных мер. Но считаю, что сложившаяся ситуация не может быть оправданием для остановки работы.

Губернатор отметил, что в 2019 году Ярославская область продемонстрировала динамичный рост по ряду ключевых показателей. Основными направлениями работы правительства региона были повышение качества жизни населения и выполнение социальных гарантий. Все бюджетные обязательства в этом отношении выполнены в полном объеме.

Дмитрий Миронов подчеркнул важность реализации национальных проектов. В их рамках в регионе уже построено четыре фельдшерско-акушерских пункта: в Ярославском, Рыбинском, Даниловском и Некоузском муниципальных районах. Приобретено четыре передвижных ФАПа и два передвижных флюорографа. В медицинские организации поставлено современное оборудование.

В прошлом году за счет средств дорожного фонда приведено в нормативное состояние около 245 километров дорог. В рамках национального проекта отремонтирован 31 объект.

По объемам построенного в 2019 году жилья Ярославская область – в первой десятке в ЦФО. Введено в эксплуатацию 777,7 тысячи квадратных метров. Кроме того, регион вошел в пятерку лучших субъектов Российской Федерации по достижению показателей целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование». Уровень оказания услуг через единый портал государственных услуг и многофункциональные центры по разрешениям на строительство и вводу объектов повышен до 95 процентов.

При этом успешно решаются проблемы обманутых дольщиков: в 2019 году введено в эксплуатацию девять долгостроев, один дом расселен.

Впервые за последние два десятилетия в области началось строительство школ – в Ярославле и Рыбинске. Кроме того, стартовали работы по созданию физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Ростове.

По ключевым параметрам реализации национального проекта «Культура» регион вошел в десятку лидеров. Количество посещений учреждений отрасли превысило плановые показатели и достигло 8,7 миллиона.

Индекс промышленного производства за указанный период составил 105,6 процента. На территории региона было запущено несколько новых объектов. Это литейный цех на производственной площадке ПАО «ОДК-Сатурн» в Рыбинске, установка утилизации сероводорода на заводе «Славнефть-ЯНОС», первая очередь нового завода ООО «Гулбахар Рус» в Ростове. Для обеспечения активного роста экономики была выбрана модель, опирающаяся на реализацию Национальной технологической инициативы.

Ярославский регион остается одним из лидеров по производству органической сельскохозяйственной продукции в стране. В 2019 году подписано семь инвестиционных соглашений на реализацию проектов в сфере АПК с предполагаемым объемом инвестиций около 4,5 миллиарда рублей.

Реализация мероприятий стратегии социально-экономического развития области, а также 50 региональных проектов, направленных на достижение целей 11 национальных проектов, продолжается. В этом году планируются оснащение медицинских организаций современным компьютерным и сетевым оборудованием, обновление материально-технической базы 42 образовательных учреждений, строительство детского сада на 240 мест в Рыбинске, физкультурно-оздоровительных комплексов в Ярославле и Ярославском муниципальном районе, ремонт 55 дорожных объектов и другие мероприятия, важные для повышения качества жизни людей.

В рамках заседания думы Дмитрий Миронов ответил на вопросы депутатов. В частности, он сообщил, что правительство области системно реализует комплекс мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Учреждения здравоохранения своевременно обеспечили оперативную готовность к лечению зараженных. В регионе для них развернуто 1559 коек. Тестирование граждан на COVID-19 организовано в пяти медицинских организациях.

В полном объеме выполняются предусмотренные решениями федеральной власти меры по материальной поддержке медиков, работающих с такими пациентами. Выплаты стимулирующего характера получили более 2500 человек.

Уже реализованы два пакета мер поддержки малого и среднего предпринимательства. В данный момент обсуждается снижение ЕНВД. На помощь региональному МСП направлено порядка полутора миллиардов рублей.

– В правительстве мы отказались от наших внутренних трат – на ремонт, покупку техники, автомобилей. Запланированные на это средства перечислены на борьбу с коронавирусной инфекцией, – сообщил Дмитрий Миронов.

Пособия на детей от 3 до 16 лет получили около 100 тысяч семей региона. Автоматически, без заявлений, были выданы средства более чем 15 тысячам малоимущих граждан области. 29 тысяч семей, имеющих право на материнский капитал, уже получили выплаты по 5 тысяч рублей в апреле и мае. Деньги буд ут выданы и в июне. Всего на эти цели направлено более двух миллиардов рублей.