Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 16 июня: депутаты просят губернатора заморозить тарифы на услуги ЖКХ

- В Ярославской области выявили еще 48 человек, заразившихся коронавирусом. Выписались с больничного только два ярославца.

На данный момент госпитализировано 773 пациента: 296 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 477 – с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции находятся 188 человек, на карантине – 2448.

Выздоровели на сегодняшний день 1662 ярославца.

С начала пандемии в Ярославской области коронавирусом заразился 4121 человек.

- Депутаты Ярославской областной думы направили в адрес губернатора Дмитрия Миронова обращение «О моратории на рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства». Рост цен просят заморозить с 1 июля по 1 января.

- Рост тарифов на коммунальные услуги последние года значительно опережает рост доходов населения, особенно социально незащищенных категорий граждан, граждан с фиксированными доходами – бюджетных работников, пенсионеров, - говорится в депутатском письме.

С 2014 года по 2019-ый плата за услуги ЖКХ в Ярославской области увеличилась на 34%, в то время как реальные доходы ярославцев упали на 11%. Коронавирус подкосил еще больше – многие вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска или даже потеряли работу.

В данной ситуации депутаты предлагают заморозить тарифы и отказать от повышения стоимости коммуналки с 1 июля.

- Ярославцы, которые с 1 апреля по 30 июня возьмут под свою временную опеку детей-сирот, престарелых и инвалидов, по постановлению Правительства РФ, получат специальные ежемесячные выплаты – 12130 рублей.

Срок опеки не должен быть менее 7 дней. Для получения денег необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по смету проживания до 1 октября. Заявление можно подать и через портал госуслуг.