Объявление о проведении публичных слушаний по проекту закона Ярославской области «Об исполнении областного бюджета за 2019 год»

В соответствии со ст.22 Закона Ярославской области от 26 июня 2008 года №28-з «О бюджетном процессе» в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации социально-экономической политики проводятся публичные слушания об исполнении областного бюджета.

Слушания организуются Губернатором области при участии Общественной палаты Ярославской области.

18 июня 2020 года в 14 в онлайн-формате пройдут публичные слушания по проекту закона Ярославской области «Об исполнении областного бюджета за 2019 год».

Проект закона доступен для ознакомления на сайте Общественной палаты Ярославской области в разделе «Документы / Общественные слушания и общественная экспертиза» и на сайте Ярославской областной Думы в разделе «Проекты правовых актов, внесённые в Думу».

С информацией об основных показателях бюджета можно также ознакомиться в рамках проекта «Бюджет для граждан», реализуемого департаментом финансов Ярославской области, по электронному адресу http://budget76.ru/.

Прямая трансляция слушаний пройдёт на официальной странице правительства Ярославской области «Ярославская область» в социальной сети Вконтакте. Для участия в слушаниях с возможностью задавать вопросы и оставлять комментарии в текстовом виде необходима учетная запись Вконтакте.

Вопросы и предложения по законопроекту можно также направить заранее в срок до 17 июня 2020 года по адресу электронной почты volochaev@yarregion.ru.