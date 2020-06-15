Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 15 июня: COVID-19 выявили еще у 53 жителей региона
По данным на вечер 14 июня, в Ярославской области зафиксировали еще 53 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 4073 человека. Вылечились и выписались 20 пациентов, всего выздоровело 1660 жителей региона.
На стационарном лечении находятся 775 человек. Из них 297 с подтвержденным диагнозом коронавирус, 478 типичной клиникой заболевания. За сутки анализы на COVID-19 сдали еще 1105 ярославцев.
На обязательной изоляции после возвращения из-за границы остается 181 человек, на карантине после контакта с заболевшими - 2564.
Статистика распространения коронавируса по региону такова:
Ярославль - 2140;
Рыбинск - 572;
Гаврилов-Ямский МР - 204;
Ростовский МР - 200;
Ярославский МР - 196;
Переславский городской округ - 183;
Рыбинский МР - 129;
Тутаевский МР - 112;
Некрасовский МР - 70;
Борисоглебский МР - 71;
Большесельский МР - 53;
Угличский МР - 48;
Некоузский МР - 34;
Даниловский МР - 20;
Пошехонский МР - 17;
Брейтовский МР - 9;
Первомайский МР - 6;
Мышкинский МР - 7;
Любимский МР - 2.
ИСТОЧНИК KP.RU