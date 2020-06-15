Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 15 июня: COVID-19 выявили еще у 53 жителей региона

По данным на вечер 14 июня, в Ярославской области зафиксировали еще 53 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 4073 человека. Вылечились и выписались 20 пациентов, всего выздоровело 1660 жителей региона.

На стационарном лечении находятся 775 человек. Из них 297 с подтвержденным диагнозом коронавирус, 478 типичной клиникой заболевания. За сутки анализы на COVID-19 сдали еще 1105 ярославцев.

На обязательной изоляции после возвращения из-за границы остается 181 человек, на карантине после контакта с заболевшими - 2564.

Статистика распространения коронавируса по региону такова:

Ярославль - 2140;

Рыбинск - 572;

Гаврилов-Ямский МР - 204;

Ростовский МР - 200;

Ярославский МР - 196;

Переславский городской округ - 183;

Рыбинский МР - 129;

Тутаевский МР - 112;

Некрасовский МР - 70;

Борисоглебский МР - 71;

Большесельский МР - 53;

Угличский МР - 48;

Некоузский МР - 34;

Даниловский МР - 20;

Пошехонский МР - 17;

Брейтовский МР - 9;

Первомайский МР - 6;

Мышкинский МР - 7;

Любимский МР - 2.