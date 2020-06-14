Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 14 июня: 57 заразившихся и 1 выздоровевший

По данным на вечер 13 июня, еще 57 жителей Ярославской области заразились коронавирусом. Общее количество заболевших с начала пандемии составляет 4020 человек. Выздоровел и выписался один пациент, всего вылечившихся -1640.

В больницах региона на лечении находятся 773 пациента. Из них 292 с подтвержденным диагнозом коронавирус, 481 с типичной клиникой заболевания. Еще 1600 ярославец сдали тест на COVID-19.

На обязательной изоляции после возвращения из-за границы остаются 178 человек, на карантине после контакта с заболевшими - 2609.

Статистика распространения коронавируса по региону такова:

Ярославль - 2124;

Рыбинск - 572;

Гаврилов-Ямский МР - 204;

Ярославский МР - 196;

Переславский городской округ - 172;

Ростовский МР - 180;

Рыбинский МР - 129;

Тутаевский МР - 112;

Некрасовский МР - 70;

Борисоглебский МР - 68;

Большесельский МР - 53;

Угличский МР - 46;

Некоузский МР - 34;

Даниловский МР - 20;

Пошехонский МР - 17;

Брейтовский МР - 9;

Первомайский МР - 6;

Мышкинский МР - 6;

Любимский МР - 2.