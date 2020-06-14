Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 14 июня: 57 заразившихся и 1 выздоровевший
По данным на вечер 13 июня, еще 57 жителей Ярославской области заразились коронавирусом. Общее количество заболевших с начала пандемии составляет 4020 человек. Выздоровел и выписался один пациент, всего вылечившихся -1640.
В больницах региона на лечении находятся 773 пациента. Из них 292 с подтвержденным диагнозом коронавирус, 481 с типичной клиникой заболевания. Еще 1600 ярославец сдали тест на COVID-19.
На обязательной изоляции после возвращения из-за границы остаются 178 человек, на карантине после контакта с заболевшими - 2609.
Статистика распространения коронавируса по региону такова:
Ярославль - 2124;
Рыбинск - 572;
Гаврилов-Ямский МР - 204;
Ярославский МР - 196;
Переславский городской округ - 172;
Ростовский МР - 180;
Рыбинский МР - 129;
Тутаевский МР - 112;
Некрасовский МР - 70;
Борисоглебский МР - 68;
Большесельский МР - 53;
Угличский МР - 46;
Некоузский МР - 34;
Даниловский МР - 20;
Пошехонский МР - 17;
Брейтовский МР - 9;
Первомайский МР - 6;
Мышкинский МР - 6;
Любимский МР - 2.
ИСТОЧНИК KP.RU