Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 12 июня: в регионе продлили режим ограничений

По данным на вечер 11 июня, в Ярославской области зарегистрировали еще 59 случаев заражения коронавирусом, всего заболевших с начала пандемии - 3903. Выздоровели 78 ярославцев, общее число вылечившихся составляет 1530 человек.

На лечении в больницах находятся 824 пациента: 302 с подтвержденным COVID-19 и 522 - с типичной клиникой инфекции. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы остаются 156 человек, на карантине после контакта с заболевшими - 2749.

В Ярославской области продлили режим ограничений продлили. До 22 июня запрещены досуговые, развлекательные и другие массовые мероприятия. В торговых центрах по-прежнему будут открыты только магазины продуктов и товаров первой необходимости, аптеки, салоны сотовой связи. Кафе и рестораны продолжают работать только на вынос. МФЦ и центры занятости принимают посетителей по предварительной записи. В детских садах продолжают работать только дежурные группы. Жителям старше 65 лет рекомендуют соблюдать режим самоизоляции.

В Ярославле планируют построить завод по производству фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм. Здесь собираются производить препарат «Артлегиа», который предназначен для COVID-больных средней тяжести. Также на заводе будет выпускаться первая российская вакцина от коронавируса. Ее разрабатывает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.