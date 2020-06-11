2020-06-11T16:20:16+03:00
Происшествия

Резонансные ДТП с участием випов в Ярославской области

КП-Ярославль вспоминает аварии, в которые попадали известные в области люди
Полина Вачнадзе
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Резонансные ДТП с участием випов в Ярославской областиРезонансные ДТП с участием випов в Ярославской областиФото: Олег УКЛАДОВ
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Наверное, самым резонансным дорожно-транспортным происшествием в Ярославской области стала авария с участием тогда еще мэра Ярославля Виктора Волончунаса. Поздно вечером в конце декабря 2008 года глава города на своем «Nissan Pathfinder» возвращался домой с дачи и сбил 58-летнего скотника и пастуха с местной фермы Александра Смолкова.

От удара мужчина отлетел метров на 20 и умер на месте. Уже потом, в морге, родственники смогли опознать погибшего только по одежде, лицо было полностью разбито. У Александра осталось несколько детей. Уже потом выяснилось, что в крови жертвы ДТП был алкоголь – около 3,5 промилле, Виктор Волончунас в этом плане оказался совершенно чист перед законом. Кстати, ему тогда самому понадобилась медицинская помощь – с сердечным приступом главу города отправили в московскую клинику.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Виктор Волончунас был готов сотрудничать со следствием: по показаниям, он ехал со скоростью 80 километров в час, погибшего Смолкова увидел за 20 метров и свернул влево. Мужчина сначала шел прямо, а потом свернул в середине дороги. Виктор Волончунас пытался его объехать, но не сумел. Слова руководителя города подтвердили и два следственных эксперимента.

Уголовное дело было прекращено – Виктора Волончунаса признали невиновным в аварии. Семья погибшего выдвинула мэру иск о возмещении морального вреда и запросила 2 миллиона рублей. Как тогда отметили адвокаты, с юридической точки зрения выплата денег не будет означать признание вины, так как вред, причиненный здоровью, компенсируется независимо от виновности. Волончунас деньги семье отдал, но какую именно сумму, не сообщалось. Вдова погибшего тогда сказала, что «выплатили почти в полном объеме».

Казалось бы, на этом все, но нет. В 2017 году уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием экс-мэра Ярославля возобновили. Следственные органы, а также сам Виктор Волончунас все происходящее комментировать отказывались. Спустя некоторое время дело снова закрыли.

Еще одно ДТП в Ярославской области прогремело на всю страну. В День России, 12 июня 2009 года, заместитель прокурора Ярославского района Дмитрий Чижов на огромной скорости врезался в людей, которые помогали участникам аварии, случившейся чуть раньше. «Мерседес» прокурора протаранил машину ДПС, ее подбросило в воздух и швырнуло на дорогу. Всех стоящих рядом людей, а было около 10 человек, раскидало в разные стороны. Одну девушку нашли в кустах в 20 метрах от места столкновения. Последствия оказались ужасны – три человека скончались, двое стали инвалидами, пять пострадавших получили ранения средней тяжести. Чудом остались живы сотрудники ДПС и водитель из первой аварии, которые находились в служебной машине.

Как выяснилось позже, права у Чижова были просрочены, перед жутким ДТП его остановили в Переславле, но он отмахнулся служебными корочками и погнал дальше. По заключению экспертиз, прокурор ехал со скоростью 107 километров в час. При всем ужасе случившегося, он до последнего не признавал своей вины, говоря, что только суд может это сделать. За все время следствия, он ни разу не пообщался с родными погибших.

Итог – максимальная мера наказания по статье. Экс-прокурор получил шесть лет и должен был выплатить материальный ущерб – по 600 тысяч рублей родне погибших и по 500 тысяч – пострадавшим.

Еще одно резонансное ДТП: в ноябре 2012 года на Тутаевском шоссе в Ярославле столкнулись внедорожник «Вольво» и «БМВ». В первой машине находились на тот момент депутат муниципалитета Вадим Канашкин и теперь уже бывший глава Дзержинского района Михаил Кузнецов. По предварительным данным, их автомобиль на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в легковушку. Водитель второй машины погиб, депутат и чиновник были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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