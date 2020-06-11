Все, что нужно знать о железнодорожных переездах в Ярославской области
В регионе находится 152 железнодорожных переезда, за 8 лет на них произошло 17 ДТП
Мы собрали самые интересные и полезные для водителей факты
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Лето - время путешествий, поездок на природу, на дачу. Сегодня, 11 июня, проходит Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам. Мы собрали самые интересные и полезные для водителей факты. Их знание поможет вам лучше ориентироваться в дорожной обстановке и сделать безопасными поездки на автомобиле.