Все, что нужно знать о железнодорожных переездах в Ярославской области

Лето - время путешествий, поездок на природу, на дачу. Сегодня, 11 июня, проходит Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам. Мы собрали самые интересные и полезные для водителей факты. Их знание поможет вам лучше ориентироваться в дорожной обстановке и сделать безопасными поездки на автомобиле.