2020-06-11T01:00:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 11 июня: ЕГЭ в регионе пройдет по новым правилам

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославской области на 11 июня
Светлана Крутикова
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ЕГЭ в регионе пройдет по новым правиламЕГЭ в регионе пройдет по новым правиламФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным на вечер 10 июня, в Ярославской области еще 63 теста на коронавирус дали положительный результат, общее число заболевших достигло 3844 человек.

Выздоровели 142 жителя региона. На лечении в больницах находятся 813 пациентов. Из них 292 с подтвержденным диагнозом COVID-19, 521 - с типичной клиникой заболевания.

На обязательной изоляции после возвращения из-за границы на остается 151 человек, на карантине после контакта с заразившимися - 2910.

Из-за пандемии коронавируса в этом году ЕГЭ в Ярославской области пройдет по новым правилам. Для проведения экзаменов задействуют 42 школы. Одновременно ЕГЭ будут сдавать выпускники этого года и прошлых лет. Все помещения будут дезинфицировать, у всех участников ЕГЭ бесконтактно проверять температуру. В кабинетах установят дозаторы с антисептиками. Будут ли выпускники во время экзаменов в масках и перчатках, пока неизвестно. Решение этого вопроса будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе.

В Ярославле 12 июня большая часть мероприятий пройдет в онлайн-режиме. В День России в 18 дворах города организуют концерты, увидеть их ярославцы смогут, не выходя из дома. В 12 часов жители Ярославля присоединятся к общероссийскому исполнению гимна. Кроме того, горожанам предложили принять участие в акции «Окна России» и украсить окна своих домов цветами, триколором и рисунками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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