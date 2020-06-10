Экопросвещение в деле сохранения природы

Перед национальным парком «Плещеево озеро» сегодня стоит множество задач: охрана и защита экосистем, сохранение биоразнообразия и природных ландшафтов, научный мониторинг, а также формирование ответственности за сохранение уникальных по своей значимости «заповедных» комплексов. Самым важным и основным направлением деятельности парка является защита природы родного края. В это понятие входят мероприятия по охране природы, экологическому просвещению, лесовосстановлению и защите растительного и животного мира. Роль созидательная и сберегающая отводится экологическому просвещению и пропаганде. Очень важно привлечь как можно больше людей к соблюдению, на первый взгляд, простых, но очень значимых правил при взаимодействии с природой, привить экологическую культуру и чувство ответственности за мир вокруг нас.

В парке посредством проведения ежегодных акций к природоохранной тематике приобщаются тысячи участников разных возрастов и профессий. Их объединяет большое и прекрасное чувство любви к природе. С каждым годом растет количество присоединившихся к масштабной международной акции «Марш парков», причем не только в Переславле - акция собирает сотни тысяч участников по всему миру. В рамках акции традиционно проходит детская эколого-краеведческая конференция, в которой принимают участие ребята не только из Ярославской области. Этой весной она состоялась в заочном формате. В настоящее время к изданию готовится сборник тезисов конференции.

Каждый год дети с нетерпением ждут старта детской межрегиональной эколого-краеведческой экспедиции «Мы - дети Волги». К сожалению, в 2020 году экспедиция не состоится. Тематические занятия и видеолектории, конкурсы и акции, которые проводят специалисты парка, пользуются популярностью в дошкольных и образовательных учреждениях Ярославского региона. К сожалению, в 2020 году экспедиция не состоится.

.

Хорошей традицией стало проведение в национальном парке «Плещеево озеро» акции «День эколога». За годы проведения формат мероприятия был разный: от уборки береговой линии озера и посадки цветов на территории дендрологического сада до зрелищных, театрализованных представлений в дендрологическом саду им. С.Ф. Харитонова. В этом году акция пройдет в онлайн формате, но сохранится основная идея - привлечение внимания и существенное улучшение состояния окружающей среды. Так, на сайте парка и на его страницах, в социальных сетях будет организована виртуальная выставка, посвященная весне в дендрологическом саду; силами сотрудников у главного здания парка уже высажены цветы; все желающие смогут принять участие в викторине в соцсетях, посвященной национальному парку. В заочном режиме состоится акция фотографий и рисунков «Закат на озере Плещеево», на территории «Японского сада» посетителей будет ждать новая фотовыставка «Цветение растений». В период временной самоизоляции для наших друзей и всех интересующихся на интернет-страничках парка будут представлены фильмы и ролики, снятые при помощи фотоловушек.

Ольга Чупрасова, национальный парк «Плещеево озеро»

Месяц цветения сакуры в переславле

Если бы на свете

Никогда не цвели

Цветы вишни, -

Сердце волнений

Не знало бы весною…

(«Исе-моногатари», период Хейан)

Ровно год назад, 16 мая 2019 года, в дендрологическом саду им. С.Ф. Харитонова национального парка «Плещеево озеро» состоялось открытие экспозиции «Японский сад».

ФОТО: Дмитрий ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ

Основой формирования японского сада стала часть существующего географического отдела «Япония. Китай», который появился по плану реконструкции дендросада еще 80-х годов прошлого века среди других географических отделов.

К началу создания экспозиции на выбранном участке уже произрастало 32 таксона деревьев и кустарников, среди которых: ель обыкновенная, сосна кедровая корейская, лиственница японская, липа, сливы, яблони, абрикос маньчжурский. Для создания сада к ним были добавлены еще 20 видов: различные сакуры, клен вееровидный, ирис сибирский, сосна горная, туя; кустарники: бересклет крылатый, лапчатка даурская, рододендрон, пионы древовидные и другие.

Ландшафты традиционного японского сада не содержат в себе широкой гаммы цветов, в отличие от европейских, где цветочное оформление часто является самостоятельным композиционным элементом. В традиционных японских садах цветы - это всегда лишь дополнение к чему-то, штрих, усиливающий впечатление. В основе этого лежат философские принципы, призывающие не «улучшить» или «украсить» природу, а лишь более контрастно выявить ту красоту и гармонию, которая уже заложена в ней самой.

В первые дни мая в экспозиции «Японский сад» весна началась с цветения абрикоса маньчжурского, форзиции и, конечно, с цветения сакуры - одного из символов Японии. Четвертого мая начали распускаться первые белые и нежно-розовые цветы вишни вырезанной.

ФОТО: Дмитрий ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ

В Японии сакурой принято называть несколько видов эндемичных вишен во время цветения. Цветущее вишневое дерево - сакура - стало символом мимолетной красоты, а особенность цветка опадать не увядшим была взята самураями в качестве символа стойкости.

Вслед за вишней вырезанной «Kojou-no-mai» к 9 маю зацвела слива растопыренная «Pissardi», затем вишня мелкопильчатая. Одними из последних зацвели вишня курильская «Бриллиант» и вишня мелкопильчатая «Amanogava».

Цветение каждого вида сакуры в зависимости от погодных условий продолжается 7 - 10 дней. Благодаря тому, что в экспозиции несколько видов этих растений, и каждое молодое деревце зацветало в свой срок, - цветение сакур в дендрологическом саду продлилось до конца мая.

Экспозиция «Японский сад» небольшая - ее площадь всего 0,4 га, и создана она в стиле японских чайных садов. Это первая этнокультурная ландшафтная экспозиция на территории дендрологического сада им. С.Ф. Харитонова.

Сегодня, спустя год, можно смело сказать, что все новые растения прижились.

Итоги прошлого туристического сезона показали, что экспозиция «Японский сад» стала востребованным объектом посещения. И пусть сакуры уже отцвели, на территории сада много интересных растений, которые можно встретить в любое время года.

Ольга Куликова, национальный парк «Плещеево озеро»

ФОТО: Дмитрий ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ

С праздником, экологи!

5 июня в России отмечали День эколога. В эту же дату отмечали и еще одно торжество - Всемирный день окружающей среды, который закреплен ООН.

День эколога - профессиональный праздник всех, кто специализируется на охране окружающей среды. К ним относят не только сотрудников заповедников, штатных экологов предприятий и организаций, но и неравнодушных к этой сфере активистов. День эколога в России был установлен в 2007 году, когда президентский указ о профессиональном празднике подписал Владимир Путин.

Напомним, что с 2019 года в России реализуется национальный проект «Экология» - эта федеральная программа рассчитана на пять лет, по ее итогам необходимо добиться существенного прорыва в этой сфере.