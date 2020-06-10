2020-06-10T01:00:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 10 июня: медикам начали выплачивать региональные надбавки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославской области на 10 июня
Светлана Крутикова
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Региональные надбавки получат не только врачи и медсестры, но и уборщики и буфетчикиРегиональные надбавки получат не только врачи и медсестры, но и уборщики и буфетчикиФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным на вечер 9 июня, в Ярославской области еще у 67 человек диагностировали коронавирус, общее число заболевших - 3781. Со статистикой распространения COVID-19 по региону можно ознакомиться здесь.

Выписали 130 ярославцев, всего вылечились с момента начала пандемии 1310 человек. В больницах на лечении находятся 778 пациентов. Из них 302 с подтвержденным COVID-19, 475 - с типичной клиникой коронавирусной инфекции.

На обязательной изоляции остаются 156 человек, на карантине - 3088.

В Ярославской области начали выплачивать региональные надбавки специалистам, которые работают с больными COVID-19. На эти цели выделили более 310 миллионов рублей. Деньги получат не только врачи, фельдшеры и медсестры, но и уборщики и буфетчики. При начислении областных надбавок будут учитывать фактическое время, отработанное с больными коронавирусом.

В Ярославской области открылись рынки и ярмарки. Теперь они могут продавать не только продукты питания и товары первой необходимости, но и одежду, обувь, предметы быта, игрушки, детские товары и многое другое. С 8 июня в регионе начали работать некоторые непродовольственные магазины. Право возобновить свою деятельность получили те торговые точки, которые имеют отдельный вход с улицы и чья площадь не превышает 400 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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