Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 9 июня: 68 человек заболели, выздоровели всего четверо

По данным на вечер 8 июня, в Ярославской области зафиксировали еще 68 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 3714 человек.

Выписали еще четверых пациентов, всего выздоровело 1180 ярославцев.

В больницах на лечении находятся 779 жителей региона: 282 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 497 - с типичной клиникой COVID-19.

На обязательной изоляции остаются 164 человека, на карантине под наблюдением врачей - 3100.

Статистика распространения COVID-19 по региону такова:

Ярославль - 2025;

Рыбинск - 453;

Гаврилов-Ямский район - 197;

Ярославский район - 194;

Ростовский район - 165;

Переславский городской округ - 158;

Рыбинский район - 111;

Тутаевский район - 108;

Некрасовский район - 70;

Борисоглебский район - 61;

Большесельский район - 52;

Угличский район - 39;

Некоузский район - 28;

Даниловский район - 19;

Пошехонский район - 14;

Брейтовский район - 9;

Первомайский район - 6;

Мышкинский район - 3;

Любимский район - 2.