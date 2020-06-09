Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 9 июня: 68 человек заболели, выздоровели всего четверо
По данным на вечер 8 июня, в Ярославской области зафиксировали еще 68 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 3714 человек.
Выписали еще четверых пациентов, всего выздоровело 1180 ярославцев.
В больницах на лечении находятся 779 жителей региона: 282 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 497 - с типичной клиникой COVID-19.
На обязательной изоляции остаются 164 человека, на карантине под наблюдением врачей - 3100.
Статистика распространения COVID-19 по региону такова:
Ярославль - 2025;
Рыбинск - 453;
Гаврилов-Ямский район - 197;
Ярославский район - 194;
Ростовский район - 165;
Переславский городской округ - 158;
Рыбинский район - 111;
Тутаевский район - 108;
Некрасовский район - 70;
Борисоглебский район - 61;
Большесельский район - 52;
Угличский район - 39;
Некоузский район - 28;
Даниловский район - 19;
Пошехонский район - 14;
Брейтовский район - 9;
Первомайский район - 6;
Мышкинский район - 3;
Любимский район - 2.
ИСТОЧНИК KP.RU